Губернатор Федорищев посетил новую поликлинику в Смышляевке Губернатор Вячеслав Федорищев оценил новый ФОК в Смышляевке Вячеслав Федорищев открыл движение по магистрали "Центральная" Вячеслав Федорищев поздравил работников органов юстиции с Днем юриста

Губернатор Власть и политика

Отправить обращение на прямую линию с губернатором Самарской области можно через МАХ

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сбор вопросов от жителей Самарской области на прямую линию губернатора Вячеслава Федорищева стал доступен в национальном мессенджере МАХ. Достаточно в поиске набрать @vopros_samregion_bot, оставить свои контакты и направить вопрос, который поступит в обработку.

По-прежнему доступны и другие каналы связи. Жители региона могут направить свое обращение по телефону 8 (800) 505-63-63 (многоканальный), по почте pryamaya-linia-063@yandex.ru, в чат-бот в Telegram @gubernatorSO_pl_bot, а также через платформу обратной связи по ссылке и официальные сообщества в социальных сетях.

Прямая линия состоится 5 декабря, в 12:00. Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответит на ключевые вопросы жителей и подведет предварительные итоги работы правительства области за 2025 год.

Трансляция будет доступна онлайн на официальных ресурсах правительства Самарской области, в эфире телеканалов "Россия 24", "Самара 24", "Самара 450", "Тольятти 24", "Самара-ГИС", а также в эфире радиостанций "Радио России", "Самара 450".

