Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников ФНС с Днем работника налоговых органов РФ.

"Уважаемые работники и ветераны налоговых органов, поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваша успешная деятельность — залог стабильного социально-экономического развития Самарской области и благополучия жителей нашего региона. От эффективности вашей работы зависят выполнение социально значимых программ, функционирование бюджетной сферы, достижение национальных целей развития, поставленных президентом России В. В. Путиным.

В условиях проведения специальной военной операции ваш труд особенно значим. Обеспечивая поступления во все уровни бюджета, вы укрепляете тыл и тем самым помогаете фронту, создаете финансовую основу для поддержки наших защитников отечества и их семей. В вашем ведомстве работают настоящие профессионалы, люди ответственные и компетентные, приверженные базовым принципам налоговой службы — справедливости, доступности, удобства для налогоплательщиков.

Дорогие друзья, благодарю вас за честный и добросовестный труд, строгое соблюдение законодательства, стремление внедрять самые передовые технологии. Спасибо ветеранам службы, чей опыт и личный пример являются ориентиром для молодых специалистов. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в служении отечеству", — сказал Вячеслав Федорищев.