В Самарской области создадут совет молодых специалистов отрасли АПК

Во вторник, 11 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с представителями отрасли АПК и молодыми специалистами. Были подведены итоги сельскохозяйственного года и рассмотрены перспективы развития отрасли.

Так, по последним данным профильного министерства, в регионе намолочено уже более 3,2 млн тонн зерна. Это на 325 тыс. тонн больше, чем по плану на 2025 год. Общий объем экспортных поставок продукции АПК в натуральном выражении составил почти 316 тыс. тонн. География поставок охватывает 49 стран.

"Благодаря работе наших предприятий, их трудовых коллективов результаты впечатляющие. Это и следствие системной работы, в том числе министерства сельского хозяйства Самарской области", - отметил губернатор.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что огромную поддержку отрасли оказывает правительство РФ, а национальные проекты, реализуемые по решению президента РФ Владимира Путина, позволяют АПК становится сильнее. В Самарской области сельскому хозяйству оказывается существенная помощь - в 2025 г. на поддержку отрасли было выделено порядка 6,5 млрд рублей.

"Главное - труд наших жителей, которые работают на этих предприятиях", - отметил глава региона. Губернатор Самарской области вручил награды специалистам отрасли, добившимся особых результатов в работе.

Вячеслав Федорищев также пообщался с молодыми специалистами отрасли. Было принято решение создать в Самарской области совет молодых специалистов АПК.

"Это будет не просто совещательный орган, а действенный механизм, площадка, где каждый сможет вносить свой вклад в формирование новых программ развития. Тем более, у нас в области видна позитивная тенденция привлечения в отрасль молодых специалистов. Во многом этому способствует и федеральный проект "Кадры в АПК", который мы активно реализуем. Наша цель - стопроцентная укомплектованность предприятий АПК квалифицированными кадрами. Задача сложная, но абсолютно решаемая", - сказал глава региона.

Отдельное внимание уделили развитию агротуризма. Представители компаний, которые уже успешно в этой сфере работают и получают гранты, поделились своим опытом. "Будем поддерживать подобные проекты и инициативы", - отметил губернатор.