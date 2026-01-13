Во вторник, 13 января, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня образования Самарской губернии.

Глава региона напомнил, что в эту памятную дату по указу императора Николая I была образована Самарская губерния.

"Эта дата обращает нас к основным вехам исторического пути региона, напоминает о выдающихся достижениях и о людях, которые своим трудом и преданным служением Отечеству прославили Самарскую землю", - подчеркнул он.

В этом году празднуется 175-летие со дня образования Самарской губернии. Вячеслав Федорищев отметил, что жители региона внесли важнейший вклад в развитие страны, формирование ее мощного научного, технического и промышленного потенциала, решение ключевых государственных задач.

"Самарская земля славится талантливыми и неравнодушными людьми, которые добросовестно трудятся, благоустраивают родной край, выполняют свой воинский долг. Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, жители Самарской области отстаивают интересы Родины в зоне специальной военной операции", - сказал губернатор.

Он также добавил, что на гостеприимной земле в дружбе и согласии проживают представители более чем 150 национальностей.

"Для нас особенно важно, что нынешний год президент РФ Владимир Путин объявил Годом единства народов России. В этом единстве - сила и величие нашего Отечества. Сегодня Самарская область - передовой и динамично развивающийся регион. Искренне благодарю всех жителей губернии за созидательный труд на благо родного края и великой России. Дорогие друзья, от всей души желаю вам добра, благополучия и успехов!" - заключил Вячеслав Федорищев.