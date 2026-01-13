16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре состоялось заседание актива татарских общественных организаций ПФО Вячеслав Федорищев: "Службами ПВО были сбиты два БПЛА" Вячеслав Федорищев поздравил самарских следователей с профессиональным праздником Вячеслав Федорищев посетил производство компании "СамАрс" Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем Самарской губернии

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 251
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 13 января, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня образования Самарской губернии.

Глава региона напомнил, что в эту памятную дату по указу императора Николая I была образована Самарская губерния.

"Эта дата обращает нас к основным вехам исторического пути региона, напоминает о выдающихся достижениях и о людях, которые своим трудом и преданным служением Отечеству прославили Самарскую землю", - подчеркнул он.

В этом году празднуется 175-летие со дня образования Самарской губернии. Вячеслав Федорищев отметил, что жители региона внесли важнейший вклад в развитие страны, формирование ее мощного научного, технического и промышленного потенциала, решение ключевых государственных задач.

"Самарская земля славится талантливыми и неравнодушными людьми, которые добросовестно трудятся, благоустраивают родной край, выполняют свой воинский долг. Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, жители Самарской области отстаивают интересы Родины в зоне специальной военной операции", - сказал губернатор.

Он также добавил, что на гостеприимной земле в дружбе и согласии проживают представители более чем 150 национальностей.

"Для нас особенно важно, что нынешний год президент РФ Владимир Путин объявил Годом единства народов России. В этом единстве - сила и величие нашего Отечества. Сегодня Самарская область - передовой и динамично развивающийся регион. Искренне благодарю всех жителей губернии за созидательный труд на благо родного края и великой России. Дорогие друзья, от всей души желаю вам добра, благополучия и успехов!" - заключил Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1