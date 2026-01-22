16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта В Самарской области по поручению Вячеслава Федорищева усилят работу по поддержке ветеранов СВО и членов их семей Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Международным днем аспиранта Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию первичного звена здравоохранения В Самарской области ужесточили запрет на трудоустройство мигрантов

Губернатор Власть и политика

Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 21 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с лауреатами стипендии президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта — одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Глава региона поздравил лауреатов с их достижениями и отметил значимость их научного труда для региона и страны:

"Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание развитию научного сектора. Создает большое количество мер поддержки для различных направлений образования и науки. Самарская область в свою очередь также вводит всевозможные гранты для талантливых молодых ученых", — отметил глава региона.

Ежегодно из регионального бюджета на развитие сферы науки выделяется около 300 млн руб., действуют различные программы поддержки молодых ученых, среди них: конкурс "Молодой ученый", грантовые инициативы и выплаты для исследователей и конструкторов.

В рамках национальной стратегии научно-технологического развития реализуются масштабные программы поддержки молодых ученых на федеральном уровне. Особое место занимает президентская стипендия — важный инструмент мотивации для наиболее талантливых аспирантов и адъюнктов. Ежегодно присуждается 500 стипендий в размере 75 тыс. руб. на срок от одного года до четырех лет, с ежемесячной выплатой. Конкурс объявляется Минобрнауки России.

В 2024–2025 гг. получателями стипендии стали 11 молодых ученых из Самарской области, среди которых: Дарья Агапова, Дмитрий Брагин, Екатерина Бухтеева, Анна Ковальская и Артём Мешков.

Аспирант Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Артём Мешков является также специалистом-технологом Объединенной Двигателестроительной Корпорации — Кузнецов. Как отметил лауреат президентской стипендии, именно благодаря тому, что госкорпорация является индустриальным партнером университета, это позволяет учащейся молодежи применить свои знания в масштабе крупного производства:

"Нам удалось на практике доказать, что 3D-печать — это будущее промышленности. Все в нашем мире ускоряется, и технологические процессы тоже. Поэтому главная задача — быстро и экономически эффективно воплощать идеи в металле и внедрять их в производство", — поделился специалист. 
На встрече также обсуждались идеи, имеющие прикладное значение для экономики региона. Молодые ученые поделились предложениями по мерам поддержки, указали на существующие пробелы в текущих программах.

В завершении Вячеслав Федорищев поручил детально проработать все высказанные идеи, и уже в феврале на традиционном Совете ректоров вузов Самарской области эти инициативы будут представлены для обсуждения. 

"Очень рад был с вами познакомиться и приглашаю принять участие в Совете ректоров в конце февраля. Надо будет вам обобщить свои идеи и выступить на совете уже с конкретным предложением. Главное, что у вас получается участвовать в конкурсах, добиваться того, чтобы наш регион был впереди по многим направлениям науки. Это очень большая гордость для нас. Поэтому вам большое спасибо и успехов!", — подытожил глава региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1