Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта

В среду, 21 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с лауреатами стипендии президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта — одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
Глава региона поздравил лауреатов с их достижениями и отметил значимость их научного труда для региона и страны:
"Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание развитию научного сектора. Создает большое количество мер поддержки для различных направлений образования и науки. Самарская область в свою очередь также вводит всевозможные гранты для талантливых молодых ученых", — отметил глава региона.
Ежегодно из регионального бюджета на развитие сферы науки выделяется около 300 млн руб., действуют различные программы поддержки молодых ученых, среди них: конкурс "Молодой ученый", грантовые инициативы и выплаты для исследователей и конструкторов.
В рамках национальной стратегии научно-технологического развития реализуются масштабные программы поддержки молодых ученых на федеральном уровне. Особое место занимает президентская стипендия — важный инструмент мотивации для наиболее талантливых аспирантов и адъюнктов. Ежегодно присуждается 500 стипендий в размере 75 тыс. руб. на срок от одного года до четырех лет, с ежемесячной выплатой. Конкурс объявляется Минобрнауки России.
В 2024–2025 гг. получателями стипендии стали 11 молодых ученых из Самарской области, среди которых: Дарья Агапова, Дмитрий Брагин, Екатерина Бухтеева, Анна Ковальская и Артём Мешков.
Аспирант Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Артём Мешков является также специалистом-технологом Объединенной Двигателестроительной Корпорации — Кузнецов. Как отметил лауреат президентской стипендии, именно благодаря тому, что госкорпорация является индустриальным партнером университета, это позволяет учащейся молодежи применить свои знания в масштабе крупного производства:
"Нам удалось на практике доказать, что 3D-печать — это будущее промышленности. Все в нашем мире ускоряется, и технологические процессы тоже. Поэтому главная задача — быстро и экономически эффективно воплощать идеи в металле и внедрять их в производство", — поделился специалист.
На встрече также обсуждались идеи, имеющие прикладное значение для экономики региона. Молодые ученые поделились предложениями по мерам поддержки, указали на существующие пробелы в текущих программах.
В завершении Вячеслав Федорищев поручил детально проработать все высказанные идеи, и уже в феврале на традиционном Совете ректоров вузов Самарской области эти инициативы будут представлены для обсуждения.
"Очень рад был с вами познакомиться и приглашаю принять участие в Совете ректоров в конце февраля. Надо будет вам обобщить свои идеи и выступить на совете уже с конкретным предложением. Главное, что у вас получается участвовать в конкурсах, добиваться того, чтобы наш регион был впереди по многим направлениям науки. Это очень большая гордость для нас. Поэтому вам большое спасибо и успехов!", — подытожил глава региона.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит