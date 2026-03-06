Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта

Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области. Мероприятие прошло в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

Среди них многодетные матери, воспитавшие 10 и более детей; женщины, добившиеся больших успехов в своей профессиональной деятельности в самых разных сферах: в образовании, медицине, промышленности, культуре и спорте; волонтеры, представительницы общественных организаций и многие другие.

"Для нас особенно ценно, что помимо своей основной деятельности в это непростое время они стали надежным, крепким тылом для участников специальной военной операции. И продолжают поддерживать своей заботой и своим трудом", — сказал губернатор.

Отдельно глава региона Вячеслав Федорищев отметил матерей и жен защитников Отечества: "Их мудрость, доброе слово и дело, безоговорочная вера вдохновляют на подвиги. Низкий поклон и бесконечное уважение".

Государственную награду Самарской области Знак отличия "Материнская доблесть" I степени губернатор Вячеслав Федорищев вручил Лили Ласс из Отрадного, воспитавшей кровных 14 детей. Со дня на день она родит 15-го малыша.

"Стараемся с мужем находить внимание для каждого ребенка. Старшие дети, молодцы, помогают. Мы — верующие. Сколько нам Бог дает детей, столько мы принимаем. И надо много мудрости, чтобы правильно их воспитать, чтобы они выросли хорошими людьми", — рассказала Лиля Ласс.

Знака отличия "Материнская доблесть" II степени удостоены Наталья Романова из Самары, воспитывающая 11 детей и Яна Кизирева из Кинельского района, воспитывающая пятерых детей.

Почетное звание "Заслуженный работник образования Самарской области" присвоено директору школы N 1 Похвистнево Василе Гайнановой.

Звания "Заслуженный работник культуры Самарской области" удостоилась профессор кафедры музыкального образования Самарского государственного социально-педагогического университета Ирина Пецина.

Также были вручены и другие награды, почетные грамоты и благодарности губернатора Самарской области. Кроме того, Вячеслав Федорищев поздравил* всех присутствующих женщин с 8 Марта.

"Самарская область всегда будет примером героических, стойких, умных и по-настоящему добрых женщин. Вы совмещаете трудовой подвиг и подвиг семейный! Но я искренне желаю, чтобы вы находили время и для себя!" - добавил губернатор, обращаясь к присутствующим.