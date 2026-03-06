В Октябрьске ищут водителя, сбившего пешехода на тротуаре

Госавтоинспекция разыскивает водителя, который в Октябрьске сбил пешехода и скрылся с места происшествия.
По данным ГАИ, 3 марта в 14:00 автомобилист на легковой машине совершил наезд на 57‑летнего мужчину, который находился на тротуаре у дома № 57 по улице 3‑го Октября.
После аварии виновник происшествия не остановился, чтобы оказать помощь пострадавшему, а скрылся с места происшествия. Пострадавший обратился за медицинской помощью только на следующий день 4 марта.
Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий для установления личности водителя и розыска транспортного средства.
Госавтоинспекторы просят очевидцев, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, сообщить информацию в дежурную часть МУ МВД России "Сызранское" по телефону 102. Либо обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.
Последние комментарии
