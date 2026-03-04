В лобовом столкновении "Niva" и большегруза в Борском районе пострадали двое мужчин

В среду, 4 марта, в 17:05 на 27 км а/д "Борское — Таволжанка" в Борском районе столкнулись LADA Niva и большегруз MAN в составе полуприцепа, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что 22-летний водитель LADA не справился с рулевым управлением и допустил лобовое столкновение с грузовиком.
С места ДТП доставлены в медицинское учреждение водитель легкового автомобиля и его пассажир — мужчина 1999 года рождения.
Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО 48 противопожарной службы Самарской области.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!