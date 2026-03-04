В лобовом столкновении "Niva" и большегруза в Борском районе пострадали двое мужчин

В среду, 4 марта, в 17:05 на 27 км а/д "Борское — Таволжанка" в Борском районе столкнулись LADA Niva и большегруз MAN в составе полуприцепа, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что 22-летний водитель LADA не справился с рулевым управлением и допустил лобовое столкновение с грузовиком.

С места ДТП доставлены в медицинское учреждение водитель легкового автомобиля и его пассажир — мужчина 1999 года рождения.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО 48 противопожарной службы Самарской области.