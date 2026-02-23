По вине молодого водителя в Сызрани пострадал мужчина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 22 февраля, в Сызрани в 00:45 20-летний водитель автомобиля Peugeot в районе дома № 28 по пр. Гагарина совершил наезд на металлическое ограждение.