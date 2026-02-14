В Тольятти после столкновения Lada Vesta и ГАЗ госпитализировали двух человек

В пятницу, 13 февраля, в 16:30 на ул. Республиканской, 18 в Тольятти в ДТП пострадали два человека, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 36-летний мужчина за рулем Lada Vesta не убедился в безопасности маневра "поворот" и столкнулся с автомобилем ГАЗ под управлением 54-летнего водителя.

С места ДТП были госпитализированы два пассажира ГАЗ.