Пять человек пострадали на трассе М-5 в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 30 января, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области