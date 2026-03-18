Ушел из жизни врач-травматолог-ортопед больницы им. Пирогова Виктор Ломовской

Ушел из жизни врач-травматолог-ортопед Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова Ломовской Виктор Митрофанович, сообщает областной минздрав.

Виктор Ломовской родился в Куйбышеве в 1946 году. Завершил обучение в Куйбышевском государственном медицинском институте им. Д. И. Ульянова в 1976 году. Виктор Митрофанович проработал в Самарской городской клинической больнице № 1 им. Н. И. Пирогова в 4-м травматологическом отделении более 36 лет.

"Виктор Митрофанович был истинным наставником для начинающих медиков. Его преданность профессии была образцом для молодого поколения. Светлая память о его профессиональных и человеческих качествах навсегда останется в сердцах коллег и пациентов", — говорится в некрологе.

Прощание состоится 19 марта с 10:45 до 11:30 по адресу: ул. Борская, 108, похоронный дом номер 1, зал № 2.