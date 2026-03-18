Ушел из жизни врач-травматолог-ортопед больницы им. Пирогова Виктор Ломовской

Ушел из жизни врач-травматолог-ортопед Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова Ломовской Виктор Митрофанович, сообщает областной минздрав.

Виктор Ломовской родился в Куйбышеве в 1946 году. Завершил обучение в Куйбышевском государственном медицинском институте им. Д. И. Ульянова в 1976 году. Виктор Митрофанович проработал в Самарской городской клинической больнице № 1 им. Н. И. Пирогова в 4-м травматологическом отделении более 36 лет.

"Виктор Митрофанович был истинным наставником для начинающих медиков. Его преданность профессии была образцом для молодого поколения. Светлая память о его профессиональных и человеческих качествах навсегда останется в сердцах коллег и пациентов", — говорится в некрологе.

Прощание состоится 19 марта с 10:45 до 11:30 по адресу: ул. Борская, 108, похоронный дом номер 1, зал № 2.

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Пусть прививается , кто ее держит !

ужас

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

