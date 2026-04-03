НОВИКОМ предоставил ЦИТО банковские продукты на сумму более 2 млрд рублей

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) и Центр инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО, входит в Ростех) подписали соглашение о предоставлении банковских гарантий на сумму 1 млрд рублей. Партнерство обеспечит ЦИТО прочную финансовую позицию при осуществлении крупных проектов по протезированию. Банк также открыл предприятию кредитную линию на 1,1 млрд рублей.

Центр инноваций в травматологии и ортопедии является одним из лидеров в стране по оказанию услуг комплексной реабилитации и высокотехнологичного протезирования. Сотрудничество с НОВИКОМом создает дополнительные возможности для устойчивого развития ЦИТО и реализации масштабных проектов.

Банковские гарантии и открытая кредитная линия позволят ЦИТО усилить направление разработки инновационных изделий и аппаратов для протезно-ортопедической отрасли, а также ускорить открытие новых центров протезирования. По поручению Президента Госкорпорация Ростех совместно с фондом "Защитники Отечества", ФМБА России и региональными властями создает сеть филиалов ЦИТО. До 2028 года планируется открыть 25 центров протезирования в российских городах по всей стране.

"Сотрудничество НОВИКОМа с ЦИТО имеет огромное социальное значение. Мы не только вносим вклад в развитие отечественного высокотехнологичного производства. Вместе с нашим партнером мы участвуем в решении важнейшей задачи по реабилитации и социальной защите героев Отечества, поставленной Президентом России. Мы гордимся тем, что благодаря нашей работе многие пациенты, включая ветеранов СВО, смогут вернуться к активной жизни", — отметил заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов.

На сегодняшний день Центр инноваций в травматологии и ортопедии выпускает более 500 видов медицинских изделий, помогая тысячам людей восстанавливать здоровье.

"Данное партнерство во многом способствует ускорению темпов развития и производства ЦИТО. Поддержка банка укрепляет наши позиции при исполнении социально значимых государственных контрактов. Кредитные средства на выгодных условиях будут направлены на развитие инновационных разработок и расширение линейки медицинских изделий в сегментах, критически важных для достижения технологического суверенитета страны", — отметил генеральный директор ЦИТО Виктор Спектор.