Самарские депутаты предлагают разрешить однократное возобновление льготного лекарственного обеспечения

Комитет по здравоохранению, демографии и социальной политике 23 марта поддержал обращение к министру труда РФ Антону Котякову с предложением изменить порядок предоставления льготных лекарств.
Сейчас, если гражданин отказался от набора социальных услуг в пользу денежной выплаты, вернуть право на льготные препараты можно только до 1 октября, а пользоваться ими — с января следующего года. Если человек заболел в феврале или марте, ему приходится либо ждать почти год, либо покупать дорогостоящие лекарства самому. Особенно остро проблема стоит для пациентов с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, инвалидов I и II групп, а также тех, кто нуждается в непрерывной терапии.
Депутаты Самарской Губернской думы предлагают компромисс: разрешить однократное возобновление льгот в текущем году с 30-дневной отсрочкой для бюджетного планирования. Это позволит оперативно помочь людям, не нарушая финансовую дисциплину.
"Федеральное законодательство сегодня предусматривает право любого гражданина, имеющего право на льготное лекарственное обеспечение, отказаться от него и получать вместо лекарств денежную выплату. Люди часто пользуются этой возможностью. Но случаются ситуации, когда у человека, который однажды отказался от льготных препаратов, вдруг возникает новое заболевание. И здесь мы сталкиваемся с проблемой: чтобы вернуть право на льготные лекарства, нужно отозвать отказ, а сделать это можно только до 1 октября текущего года, и право восстановится лишь с 1 января следующего. А если человек заболел в феврале или марте? Стоимость лечения онкологических заболеваний — это сотни тысяч рублей в месяц. После инфаркта или инсульта пациент нуждается в пожизненном приеме препаратов, комплекс которых может стоить от 5 до 10 тысяч рублей ежемесячно. Что делать человеку, у которого нет таких средств?
Мы говорим о конкретной категории — о тех, у кого вновь выявленное заболевание. Таких людей не так много, но для каждого из них это вопрос жизненно важен. Поэтому решено выйти с обращением к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации с предложением: разрешить гражданину однократно, при вновь выявленном заболевании, возобновить получение набора социальных услуг в текущем календарном году. При этом предусмотреть 30-дневную отсрочку для бюджетного планирования. Это позволит сохранить баланс между социальной защитой и финансовой дисциплиной", - подчеркнула председатель комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Анна Дубасова.
