Жители Самарской области тратят десятки миллионов рублей на препараты для похудения

В России в первом квартале 2026 г. зафиксирован кратный рост спроса на отечественные препараты для коррекции веса. Самарцы в тренде и только за первый квартал 2026 г. купили препаратов "Велгия" на 44 млн руб., "Семавик" на 43 млн руб. и "Седжаро" на 33 млн рублей. Такие данные приводит RNC Pharma на основе на основе анализа базы данных "Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)".

В целом в стране в первом квартале траты покупателей на препараты группы A10B (средства для лечения сахарного диабета, кроме инсулинов), включающей в том числе агонисты рецепторов GLP-1 и GIP, выросли по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. в 134 раза. По итогам первого квартала эта фармацевтическая группа уверенно вошла в топ-10 по денежному объему продаж на российском розничном рынке с долей 1,72%.

Эксперты связывают динамику с несколькими ключевыми факторами. Первый - медико-демографический: по некоторым оценкам, избыточную массу тела имеют до 60% взрослого населения России, а ожирение диагностировано у каждого четвертого. Это переводит проблему из эстетической в медицинскую, требующую эффективного решения и формирующую устойчивый запрос со стороны общества.

Второй фактор связан с изменениями, произошедшими на отечественном фармацевтическом рынке: в 2025-2026 годах на прилавках российских аптек появились доступные по цене отечественные аналоги, что позволяет пациентам проходить длительные курсы терапии без перебоев. Свой вклад вносит и информированность: если раньше о таких препаратах знали в основном эндокринологи, то сейчас запросы формируют терапевты, врачи других специальностей и сами пациенты.

Среди лидеров рынка - российские бренды "Семавик" (рост по сравнению с аналогичным периодом 2025 года 36%, доля 0,94%), новинка рейтинга "Седжаро" (доля 0,57%), а также другие отечественные аналоги, которые уверенно вытесняют зарубежные препараты, популярные в 2023-2024 годах.

Аналитики также изучили структуру продаж препаратов для снижения веса в 85 субъектах РФ. В подавляющем большинстве регионов (70%, 59 из 85) сформировался единый топ-5 таких лекарств, в которые входят преимущественно отечественные препараты - "Семавик", "Семавик Некст", "Седжаро", а также "Квинсента" и "Велгия". Лидерами как по числу проданных упаковок, так и по выручке стали: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область. На них пришлось около 41% от общего числа упаковок, проданных в стране, и 27,7% всех трат россиян на эти лекарства.

Препараты для снижения веса относятся к высокому ценовому сегменту. По данным RNC Pharma, доля лекарств дороже 1 тыс. руб. за упаковку в первом квартале 2026 г. составила 8% в натуральном выражении, а средний чек на лекарственные препараты в целом по рынку увеличился на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 705,9 рублей. Курс терапии препаратами для снижения веса обходится пациенту в 5-15 тыс. руб. ежемесячно, однако, несмотря на высокую стоимость, спрос на них растет, что отражает готовность россиян инвестировать в здоровье.

Аналитики отмечают, что российский рынок препаратов от ожирения окончательно перешел в фазу активного роста, а ключевую роль в нем играют отечественные производители. Они ожидают дальнейшего роста сегмента, связывая это как с расширением официальных показаний агонистов рецепторов GLP-1 и GIP, так и с повышением информированности населения и доступности самих препаратов.