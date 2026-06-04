Самарская бригада врачей помогает жителям Снежного

Медицинские работники учреждений здравоохранения Самарской области в 24 раз приехали в Центральную городскую больницу города Снежное Донецкой Народной Республики. Выездная бригада будет работать в течение месяца.

В состав команды вошли 7 врачей — специалистов: два невролога, оториноларинголог, травматолог-ортопед, офтальмолог, терапевт, хирург. Они ежедневно проводят амбулаторные приемы, а также консультируют пациентов в стационаре. Руководит выездной бригадой врач-оториноларинголог Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Андрей Акользин.

Напомним, с 2022 г. правительством Самарской области в рамках Соглашения о сотрудничестве с администрацией города Снежное подшефному городу оказывается всесторонняя поддержка. Губернатор Вячеслав Федорищев держит на личном контроле выполнение поручений по взаимодействию с городом Донецкой Народной Республики. Социальная сфера остается безусловным приоритетом.

Как отмечает министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, такая помощь — это не только непосредственное лечение, но и колоссальная поддержка для местных врачей, которые работают в непростых условиях.

"Обмен опытом, современные практики и просто человеческое участие — все это укрепляет систему здравоохранения и дает надежду на скорейшее выздоровление. Важность подобных выездов невозможно переоценить. Мы видим, как самоотверженно трудятся медицинские работники, оказывая помощь там, где она особенно необходима. Этот опыт сотрудничества между регионами — яркий пример единства и взаимовыручки, которые сегодня так важны для каждого гражданина нашей страны", — подчеркнул руководитель ведомства.