В детском отделении Тольяттинской больницы №5 проводят поэтапные ремонтные работы

В этом году в операционном блоке и приемном отделении детского корпуса Тольяттинской городской клинической больницы № 5 улучшили доступность медицинской помощи для юных пациентов города. В отделении провели капитальный ремонт и реконструкцию ключевых подразделений. Значительные преобразования коснулись операционного блока и приемного отделения детского корпуса.
В операционном блоке модернизированы две операционные для плановых операций, реконструирована зона предоперационного пространства и вход в стерильную зону. Отдельное внимание уделено оперативному блоку для экстренных операций, включая предоперационную, две операционные и вход в стерильную зону.
Приемное отделение стало более функциональным: расширена регистратура для ускорения оформления пациентов, проведен капитальный ремонт противошоковой палаты для оказания неотложной помощи реанимационным детям. Также полностью обновлен холл, пандус и центральный лестничный марш детского корпуса, что улучшило доступность для маломобильных пациентов и их сопровождения. Отделение стерилизации также прошло модернизацию, гарантируя безопасность всех медицинских процедур.
"Обновленная инфраструктура позволила кардинально изменить логистику. В приемном покое разделены потоки поступающих детей по степени тяжести и диагнозов, — рассказал главный врач больницы Олег Сакеев. — Также реконструировали и операционный блок, который оснащен по современным стандартам, создавая оптимальные условия для работы хирургов и анестезиологов, особенно при оказании экстренной и неотложной помощи".
По словам заместителя главного врача по детской службе Марины Фридман, ежегодно лечение получают более 3 тысяч пациентов, выполняется порядка 1500 операций, в том числе высокотехнологичных.
"Особое внимание уделяется патологиям желудочно-кишечного тракта, гнойным инфекциям кожи, лимфаденитам, оториноларингологии и офтальмологии. По возможности для ускорения восстановления пациентов применяются малоинвазивные эндоскопические методики, — рассказала Марина Владимировна. — В настоящее время активно развивается ревматология. В стационаре внедрена терапия генно-инженерными биологическими препаратами. Это современный стандарт лечения, позволяющий остановить разрушение суставов, что особенно важно для детей, так как ревматические заболевания стремительно молодеют. В структуре отделения также развернуты койки нефрологического профиля".
Главврач прокомментировал и слухи о возможной оптимизации: "В последние дни в средствах массовой информации и социальных сетях начали распространяться тревожные слухи о планируемой в нашем медицинском учреждении оптимизации. Спешу успокоить: таких планов на сегодняшний день нет. Больница работает в штатном, плановом режиме. Все врачи принимают по своим графикам, стационар функционирует в полном объеме. Более того, совместно с министерством мы ведем работу по привлечению и закреплению медицинских работников. Осенью текущего года штат детской службы пополнят два врача-ординатора педиатра".
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас