Третьи торги по Сергиевской птицефабрике не дали результата

Уже третья попытка продать с торгов недостроенную Сергиевскую птицефабрику завершилась безрезультатно. На объявленный Корпорацией развития Самарской области голландский аукцион (на понижение цены) вновь не было подано ни одной заявки, следует из материалов, размещенных на utp.sberbank-ast.ru.

Напомним, в 2025 г. были объявлены торги по продаже птицефабрики по стартовой цене в 3,6 млрд рублей. Тогда на них также не было подано заявок. В апреле этого года стартовал голландский аукцион, в ходе которого цена могла опуститься до 3,29 млрд рублей. Желающих приобрести актив также не нашлось.

Заявки на второй голландский аукцион принимались в июне-июле, а цену были готовы снизить до 2,8 млрд рублей. Однако заявок вновь не поступило.

Строительство Сергиевской птицефабрики началось в 2013 году. Оператором проекта выступает Корпорация развития Самарской области, генподрядчиком - ООО "ЕвроБиоТех". Предполагалось, что финансировать строительство будет инвестор, но его найти не удалось. В результате птицефабрику строили на бюджетные деньги. В 2017 г. проект был заморожен. На достройку птицефабрики, как сообщал в интервью Волга Ньюс гендиректор Корпорации развития Самарской области Иван Манаев, потребуется около 12 млрд рублей.