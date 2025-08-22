Сергиевскую птицефабрику выставили на продажу за 3,6 млрд рублей

Корпорация развития Самарской области выставила на аукцион крупный сельскохозяйственный комплекс. Речь идет о Сергиевской птицефабрике.
Как сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций, на аукцион высталены 100% доли в уставном капитале ООО «ЕвроБиоТех», реализующего проект. Он предусматривает не только строительство комплекса по производству и переработке мяса птицы, но и комбикормовый завод с элеватором. Реализуемые объекты расположены в Сергиевском и Кинель-Черкасском районах.
«Мы оцениваем этот проект как перспективный. Он предполагает высокий уровень автоматизации производства, экологичность технологий и создание новых рабочих мест. Продукция птицефабрики будет востребована не только внутри региона, но и в других субъектах Центральной части России, а также в странах СНГ. Приглашаем инвесторов к участию в аукционе, и со своей стороны готовы обеспечить всестороннюю поддержку и сопровождение на всех этапах», - прокомментировал генеральный директор Корпорации развития Самарской области Иван Манаев.
В презентации проекта указано, что Самарская область нуждается в строительстве птицекомплекса, который позволит полностью обеспечить потребность региона в собственном производстве мяса птицы. Сейчас единственным крупным поставщиком является ООО «Тимашевская птицефабрика», производительностью 40 тыс. тонн/год в убойном весе.
Торги состоятся 18 сентября. Стоимость установили в размере 3,6 млрд рублей. При этом на достройку птицефабрики, как сообщал в интервью Волга Ньюс Иван Манаев, потребуется около 12 млрд рублей. Власти обещают инвесторам различные меры поддержки, в том числе нулевую ставку по налогу на имущество, компенсацию затрат и другие.
Строительство Сергиевской птицефабрики началось в 2013 году. Оператором проекта являлось ОАО "Корпорация развития Самарской области", генподрядчиком выступило ООО "ЕвроБиоТех". Планировалось, что комплекс по производству и переработке мяса птицы на старте будет давать 50 тыс. тонн продукции ежегодно, а к 2018 г. его производительность вырастет до 100 тыс. тонн в год. Комплекс должен был состоять из инкубатора, птичников для откорма бройлеров и цеха убоя и переработки мяса птицы. Предполагалось, что строить его будут за счет денег инвестора. Однако найти желающих вложиться в проект или получить кредитные средства Внешэкономбанка так и не удалось. В результате птицефабрику строили за бюджетные деньги, однако достроить ее так и не удалось. В 2017 г. проект был заморожен.