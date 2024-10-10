"Золотая осень": Россия на 33% нарастила производство мяса с 2014 года

К агропромышленной выставке "Золотая осень" Россельхозбанк проанализировал внутренний рынок мяса. Большинство российских регионов уже достигли или даже превысили рекомендуемый уровень потребления мяса, что стало следствием увеличения собственного производства на 33% с 2014 года, до 12 млн тонн.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым 2 сентября заявил, что Россия вошла в первую четверку стран по производству мяса. По итогам 2023 года этот показатель составил 12 млн тонн.

"При пороговом значении самообеспеченности мясом и мясопродуктами в Доктрине продовольственной безопасности 85% сейчас он составляет 101,5%. Высокий объем собственного производства позволяет создать надежный контур продовольственной безопасности: удовлетворять потребности внутреннего рынка и обезопасить его от колебания внешних факторов", - прокомментировал главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов.

В 2023 году россияне съедали в среднем по 80,8 кг мяса на человека при рекомендованной Минздравом норме 74 кг.

Среди федеральных округов тройку лидеров по среднедушевому потреблению формируют Центральный (87 кг), Северо-Западный (81 кг) и Южный (79 кг). Крупнейшие города России Москва и Санкт-Петербург имеют показатели 82 и 78 кг, соответственно.

"Большинство россиян достигли или уже превысили рекомендуемый уровень потребления мяса. В тех округах, где еще есть потенциал роста, показатели уже очень близки к нормативам и в последние годы стабильно растут. Среди самых перспективных с точки зрения развития мясного производства макрорегионов я бы выделил Дальний Восток и некоторые республики Северного Кавказа. Однако, как показывают наблюдения, в тех же округах уровни потребления молочных и других продуктов высоки, то есть питательные вещества дополнительно извлекаются из других источников", - отметил Андрей Дальнов.