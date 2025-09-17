"Агролизинг": планируйте заготовку мегаджоулей, а не тонн

Компания "Агролизинг" является эксклюзивным дилером завода ООО "Навигатор - Новое Машиностроение" по Самарской области. Завод помогает решать задачи, стоящие перед каждым хозяйством: провести заготовку в нужные сроки, снизить издержки, увеличить надои, улучшить здоровье КРС, получить запланированную прибыль. А также у предприятия имеется собственное животноводческое хозяйство для испытаний машин в деле.
Основное направление деятельности "Навигатор-НМ" - производство кормозаготовительного комплекса для технологии "Сенаж в упаковке".
Завод предлагает необходимый набор техники, которая четко вписывается в данную технологию.
Предприятие располагает широкой линейкой кормозаготовительной техники:
- Колесно-пальцевые грабли. Предназначены для ворошения и сгребания в валок, копируя рельеф поля.
- Пресс-подборщики. С постоянной камерой прессования 1,2 и 1,5 м и шириной рулонов 1,2 м выпускаются в сериях JB, RB и NB. Прессы серии NB имеют возможность измельчать и прессовать массу.
- Подборщик-транспортировщик рулонов. Самопогрузка рулона, транспортировка и выгрузка на месте хранения осуществляется одним механизатором, тем самым экономятся и перераспределяются трудовые ресурсы хозяйства.
- Линейный упаковщик рулонов. Лучшая технология - линейная упаковка (рулоны лежат один за другим, как длинная "колбаса"), при этом расход стрейч-пленки меньше на 60% (достаточно 5 слоев), а скорость достигает 100 рулонов в час.
- Резчик рулонов. Служит для нарезки спресованного в рулоны травяного корма (сена, соломы, сенажа) и подачи его в кормушки или на кормовой стол (проход). Организация процесса кормления животных производится одним человеком.
Чтобы сельхозтоваропроизводители смогли увидеть, как вся вышеперечисленная техника выглядит в работе, компания "Агролизинг" регулярно проводит демопоказы непосредственно в поле. В дружественной обстановке коллеги обмениваются своим опытом в кормозаготовке, узнают о положительных результатах использования техники "Навигатор-НМ" у тех, кто уже ее приобрел в свой арсенал.
Также представители компании ежегодно возят делегацию из Самарской области на Пермский завод, чтобы все желающие смогли лично убедиться в качестве выпускаемой продукции. В штате завода работает ведущий агротехнолог, кандидат сельскохозяйственных наук Вячеслав Михайлович Гуляев, который проводит лекцию по технологии "Сенаж в упаковке". По словам эксперта, идеальный грубый корм обладает следующими характеристиками:
- высокая концентрация обменной энергии в СВ - не менее 10,5 мДж/кг; достаточное содержание сырого протеина - 16-19%;
- соотношение сахара к протеину - 1:1;
- содержание сырой клетчатки в СВ - 23-25%;
- достаточное содержание частиц корма длиннее 4 см;
- показатель кислотности корма (рН) - 5-7;
- стабильное качество в течение всего периода кормления.
Всем этим требованиям больше всего соответствует "Сенаж в упаковке", который обладает стопроцентной поедаемостью. Для его заготовки не нужны консерванты, капитальные хранилища, комбайн. Необходим самый простой набор сельхозмашин. Сенаж заготавливается за один день. Это самый энергонасыщенный грубый корм - до 12 мДж в СВ - с самой дешевой обменной энергией, лучший корм в переходные периоды ("лето - зима" и "зима - лето"). Он продлевает продуктивную жизнь коров до пяти-семи лактаций. А главное - сенаж может быть единственным кормом!
Корова - это жвачное животное и это завод по выдаче молока. То есть ей постоянно что-то пережевывать, для чего требуется оптимальная степень измельчения кор надомов. И при этом она должна выпить четыре литра воды, чтобы дать литр молока. Сенаж в упаковке как раз решает данные задачи. Рулон с этим кормом мы открываем каждый день, и он - свежий, качественный. А как только распечатали траншею - ее содержимое сразу начинает портиться.
"Агролизинг" - техника эффективного агробизнеса! Приобрести всю линейку техники для технологии "Сенаж в упаковке" можно по адресу: г. Самара, Московское шоссе 20 км, 33, оф. 317. Подробности по телефону 8-927-618-13-06. Акции и скидки, различные обзоры на технику, подписывайтесь (Вконтакте, Telegram), чтобы ничего не упустить!
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами