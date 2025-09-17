"Агролизинг": планируйте заготовку мегаджоулей, а не тонн

Компания "Агролизинг" является эксклюзивным дилером завода ООО "Навигатор - Новое Машиностроение" по Самарской области. Завод помогает решать задачи, стоящие перед каждым хозяйством: провести заготовку в нужные сроки, снизить издержки, увеличить надои, улучшить здоровье КРС, получить запланированную прибыль. А также у предприятия имеется собственное животноводческое хозяйство для испытаний машин в деле.

Основное направление деятельности "Навигатор-НМ" - производство кормозаготовительного комплекса для технологии "Сенаж в упаковке".

Завод предлагает необходимый набор техники, которая четко вписывается в данную технологию.

Предприятие располагает широкой линейкой кормозаготовительной техники:

Колесно-пальцевые грабли. Предназначены для ворошения и сгребания в валок, копируя рельеф поля.

Пресс-подборщики. С постоянной камерой прессования 1,2 и 1,5 м и шириной рулонов 1,2 м выпускаются в сериях JB, RB и NB. Прессы серии NB имеют возможность измельчать и прессовать массу.

Подборщик-транспортировщик рулонов. Самопогрузка рулона, транспортировка и выгрузка на месте хранения осуществляется одним механизатором, тем самым экономятся и перераспределяются трудовые ресурсы хозяйства.

Линейный упаковщик рулонов. Лучшая технология - линейная упаковка (рулоны лежат один за другим, как длинная "колбаса"), при этом расход стрейч-пленки меньше на 60% (достаточно 5 слоев), а скорость достигает 100 рулонов в час.

Резчик рулонов. Служит для нарезки спресованного в рулоны травяного корма (сена, соломы, сенажа) и подачи его в кормушки или на кормовой стол (проход). Организация процесса кормления животных производится одним человеком.

Чтобы сельхозтоваропроизводители смогли увидеть, как вся вышеперечисленная техника выглядит в работе, компания "Агролизинг" регулярно проводит демопоказы непосредственно в поле. В дружественной обстановке коллеги обмениваются своим опытом в кормозаготовке, узнают о положительных результатах использования техники "Навигатор-НМ" у тех, кто уже ее приобрел в свой арсенал.

Также представители компании ежегодно возят делегацию из Самарской области на Пермский завод, чтобы все желающие смогли лично убедиться в качестве выпускаемой продукции. В штате завода работает ведущий агротехнолог, кандидат сельскохозяйственных наук Вячеслав Михайлович Гуляев, который проводит лекцию по технологии "Сенаж в упаковке". По словам эксперта, идеальный грубый корм обладает следующими характеристиками:

высокая концентрация обменной энергии в СВ - не менее 10,5 мДж/кг; достаточное содержание сырого протеина - 16-19%;

соотношение сахара к протеину - 1:1;

содержание сырой клетчатки в СВ - 23-25%;

достаточное содержание частиц корма длиннее 4 см;

показатель кислотности корма (рН) - 5-7;

стабильное качество в течение всего периода кормления.

Всем этим требованиям больше всего соответствует "Сенаж в упаковке", который обладает стопроцентной поедаемостью. Для его заготовки не нужны консерванты, капитальные хранилища, комбайн. Необходим самый простой набор сельхозмашин. Сенаж заготавливается за один день. Это самый энергонасыщенный грубый корм - до 12 мДж в СВ - с самой дешевой обменной энергией, лучший корм в переходные периоды ("лето - зима" и "зима - лето"). Он продлевает продуктивную жизнь коров до пяти-семи лактаций. А главное - сенаж может быть единственным кормом!

Корова - это жвачное животное и это завод по выдаче молока. То есть ей постоянно что-то пережевывать, для чего требуется оптимальная степень измельчения кор надомов. И при этом она должна выпить четыре литра воды, чтобы дать литр молока. Сенаж в упаковке как раз решает данные задачи. Рулон с этим кормом мы открываем каждый день, и он - свежий, качественный. А как только распечатали траншею - ее содержимое сразу начинает портиться.

