"Пегас-Агро" представил новейший самоходный опрыскиватель-разбрасыватель "Туман-5" на выставке "ЮГАГРО"

18 ноября 2025 года на международной сельскохозяйственной выставке "ЮГАГРО" в Краснодаре самарский производитель "Пегас-Агро", входящий в топ-5 ведущих российских производителей сельхозтехники, представил премьеру нового поколения своей флагманской линейки — самоходный опрыскиватель-разбрасыватель "Туман-5".
Модель, разработка которой велась три года, устанавливает новые стандарты производительности, комфорта и безопасности для российского АПК. Разработка "Тумана-5" стала стратегическим ответом на вызовы времени. После 2022 года компания сконцентрировала усилия на создании высококлиренсной машины, ориентируясь на возросший запрос со стороны аграриев после ухода с рынка ряда иностранных брендов.
"Мы разработали "Туман-5" с учетом пожеланий наших клиентов, что позволяет эффективно сочетать производительность и комфорт в работе. Главной целью создания этой модели стало снижение затрат на удобрения и средств защиты растений, а также повышение эффективности работы агрономов", — говорит генеральный директор "Пегас-Агро" Светлана Линник.
Новая модель, унаследовавшая ДНК всей линейки "Туман", отличается многомодульностью и высотой клиренса в 900 мм, что позволяет ей эффективно работать в самых разных климатических и почвенных зонах России. Штатная система "Пегас-Навигатор" с поддержкой четырех спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou) и интеграция с облачным сервисом "Пегас-прополе" превращают технику в источник данных для управленческих решений.
Губернатор Самарской области и председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев ставит задачу развития и локализации отечественной сельхозтехники, включая инновационный самоходный опрыскиватель-разбрасыватель "Туман".
"Туман" — важный этап укрепления российского сельхозмашиностроения и повышения эффективности аграрного производства региона и страны в целом. Эта техника подчеркивает значимость независимости и локализации аграрного сектора России и демонстрирует успехи самарских производителей в области импортозамещения и технологического развития", — отметил министр промышленности и торговли области Денис Гурков.
Напомним, что самарский производитель "Пегас-Агро" специализируется на разработке и выпуске инновационной самоходной техники для АПК. Продукция компании предназначена для выполнения широкого спектра работ по внесению минеральных удобрений и средств защиты растений.
Компания активно участвует в федеральном проекте "Производительность труда" (входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика"). Благодаря внедрению бережливых технологий, завод вышел на объем производства в 1100 самоходных машин в год с перспективой увеличения до 2500 единиц, укрепляя лидирующие позиции на российском рынке.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами