"Пегас-Агро" представил новейший самоходный опрыскиватель-разбрасыватель "Туман-5" на выставке "ЮГАГРО"

18 ноября 2025 года на международной сельскохозяйственной выставке "ЮГАГРО" в Краснодаре самарский производитель "Пегас-Агро", входящий в топ-5 ведущих российских производителей сельхозтехники, представил премьеру нового поколения своей флагманской линейки — самоходный опрыскиватель-разбрасыватель "Туман-5".

Модель, разработка которой велась три года, устанавливает новые стандарты производительности, комфорта и безопасности для российского АПК. Разработка "Тумана-5" стала стратегическим ответом на вызовы времени. После 2022 года компания сконцентрировала усилия на создании высококлиренсной машины, ориентируясь на возросший запрос со стороны аграриев после ухода с рынка ряда иностранных брендов.

"Мы разработали "Туман-5" с учетом пожеланий наших клиентов, что позволяет эффективно сочетать производительность и комфорт в работе. Главной целью создания этой модели стало снижение затрат на удобрения и средств защиты растений, а также повышение эффективности работы агрономов", — говорит генеральный директор "Пегас-Агро" Светлана Линник.

Новая модель, унаследовавшая ДНК всей линейки "Туман", отличается многомодульностью и высотой клиренса в 900 мм, что позволяет ей эффективно работать в самых разных климатических и почвенных зонах России. Штатная система "Пегас-Навигатор" с поддержкой четырех спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou) и интеграция с облачным сервисом "Пегас-прополе" превращают технику в источник данных для управленческих решений.

Губернатор Самарской области и председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев ставит задачу развития и локализации отечественной сельхозтехники, включая инновационный самоходный опрыскиватель-разбрасыватель "Туман".

"Туман" — важный этап укрепления российского сельхозмашиностроения и повышения эффективности аграрного производства региона и страны в целом. Эта техника подчеркивает значимость независимости и локализации аграрного сектора России и демонстрирует успехи самарских производителей в области импортозамещения и технологического развития", — отметил министр промышленности и торговли области Денис Гурков.

Напомним, что самарский производитель "Пегас-Агро" специализируется на разработке и выпуске инновационной самоходной техники для АПК. Продукция компании предназначена для выполнения широкого спектра работ по внесению минеральных удобрений и средств защиты растений.

Компания активно участвует в федеральном проекте "Производительность труда" (входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика"). Благодаря внедрению бережливых технологий, завод вышел на объем производства в 1100 самоходных машин в год с перспективой увеличения до 2500 единиц, укрепляя лидирующие позиции на российском рынке.