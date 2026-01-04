Дорогу "Обход Тольятти" полностью открыли для движения

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области сообщило о снятии временных ограничений на платной автомобильной дороге "Обход Тольятти".
Работы по расчистке завершены, движение на ранее закрытом участке от ОЭЗ "Тольятти" до с. Зеленовка (60-97 км) полностью восстановили. Таким образом, вся трасса от с. Троицкое до с. Зеленовка находится в нормативном состоянии и открыта для всех видов транспорта.
Временные ограничения ввели для обеспечения безопасности в связи с неблагоприятной погодой.
