Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 23 февраля, телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня защитника Отечества.

Праздничный сценарий подсветки будет работать с наступления сумерек до 24:00. Главная телебашня самарского региона озарится символикой праздника (флагами, лентами, звездами), стилизованными надписями "С 23 февраля" и "С Днём защитника Отечества!" на фоне государственного флага Российской Федерации.

На Останкинской телебашне будет транслироваться ролик с изображением воина со щитом в цветах флага России.

Тематические световые шоу также пройдут на башнях Астрахани, Благовещенска, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Волгограда, Воронежа, Грозного, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Кирова, Костромы, Кызыла, Махачкалы, Мурманска, Нальчика, Новгорода, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Рязани, Санкт-Петербурге, Саранска, Саратова, Симферополя, Сочи, Тамбова, Твери, Тулы, Уфы, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов.

