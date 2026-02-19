При поддержке и содействии Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" в Художественном училище им. Петрова-Водкина прошел мастер-класс проекта "В сердце и памяти".

В актовом зале Художественного училища им. Петрова-Водкина в этот день было непривычно тихо. Тишина здесь — большая редкость, но 15 февраля она была особой: той, что возникает, когда художник всматривается в лицо героя, пытаясь разглядеть не просто черты, а судьбу.

Здесь, в рамках проекта "В сердце и памяти", реализуемого при грантовой поддержке президентского фонда культурных инициатив, прошел мастер-класс по написанию патриотического портрета. В центре внимания — три человека, три истории, три характера. Игорь Шуба, Сергей Елхимов и Евгений Озеров. Все они — ветераны СВО со своим боевым опытом.

Сергей Елхимов — выпускник первого потока "Школы героев" (программа реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской "Время героев"), советник министра транспорта. Евгений Озеров — участник второго потока программы, член Ассоциации ветеранов СВО. Игорь Шуба — ветеран СВО, удостоенный Орденом Мужества, медалью "За участие СВО" активно принимает участие в спортивных мероприятиях.

А напротив них — четыре художника, четыре взгляда, четыре кисти. Наташа Рави, член Союза художников России, Ирина Елизарова — член СХР и преподаватель училища, Максим Родионов и Артем Чуркин. Они не просто писали портреты. Они слушали. Смотрели. Впитывали.

Каждое движение кисти рождалось не только из академических знаний, но из того невидимого диалога, что возникает между моделью и автором. Художники работали быстро, но бережно — словно боялись спугнуть ту самую правду, которая прячется за мужскими лицами, прошедшими через огонь.

Проект "В сердце и памяти" продолжается. Он не про парадные речи и громкие слова. Он про другое: про то, как история остается в деталях, в тенях на скулах, в свете на погонах, в жесте, который художник успел поймать на кончик кисти.