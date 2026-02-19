16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Художественном училище им. Петрова-Водкина прошел мастер-класс проекта "В сердце и памяти" 150 человек отправятся в историческую экспедицию на остров Шумшу "Это большая сумма для нас": многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах Актриса Валерия Ланская раскрыла школьникам Отрадного секреты чтения и театрального закулисья Стартовал всероссийский конкурс "Больше чем каникулы"

Общество

В Художественном училище им. Петрова-Водкина прошел мастер-класс проекта "В сердце и памяти"

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

При поддержке и содействии Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" в Художественном училище им. Петрова-Водкина прошел мастер-класс проекта "В сердце и памяти".

Фото: предоставлено фондом "Защитники Отечества"

В актовом зале Художественного училища им. Петрова-Водкина в этот день было непривычно тихо. Тишина здесь — большая редкость, но 15 февраля она была особой: той, что возникает, когда художник всматривается в лицо героя, пытаясь разглядеть не просто черты, а судьбу.

Здесь, в рамках проекта "В сердце и памяти", реализуемого при грантовой поддержке президентского фонда культурных инициатив, прошел мастер-класс по написанию патриотического портрета. В центре внимания — три человека, три истории, три характера. Игорь Шуба, Сергей Елхимов и Евгений Озеров. Все они — ветераны СВО со своим боевым опытом.

Сергей Елхимов — выпускник первого потока "Школы героев" (программа реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской "Время героев"), советник министра транспорта. Евгений Озеров — участник второго потока программы, член Ассоциации ветеранов СВО. Игорь Шуба — ветеран СВО, удостоенный Орденом Мужества, медалью "За участие СВО" активно принимает участие в спортивных мероприятиях.

А напротив них — четыре художника, четыре взгляда, четыре кисти. Наташа Рави, член Союза художников России, Ирина Елизарова — член СХР и преподаватель училища, Максим Родионов и Артем Чуркин. Они не просто писали портреты. Они слушали. Смотрели. Впитывали.

Каждое движение кисти рождалось не только из академических знаний, но из того невидимого диалога, что возникает между моделью и автором. Художники работали быстро, но бережно — словно боялись спугнуть ту самую правду, которая прячется за мужскими лицами, прошедшими через огонь.

Проект "В сердце и памяти" продолжается. Он не про парадные речи и громкие слова. Он про другое: про то, как история остается в деталях, в тенях на скулах, в свете на погонах, в жесте, который художник успел поймать на кончик кисти.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1