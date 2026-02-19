16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Это большая сумма для нас": многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей День дарения книг сотрудники КНПЗ отметили вместе с воспитанниками самарского интерната Реготделение СФР проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям Самарской области От психологической поддержки до решения вопроса занятости: как помогают участникам СВО

Соцподдержка Общество

"Это большая сумма для нас": многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области продолжается реализация мер поддержки семей с детьми, в том числе в рамках национального проекта "Семья". В 2026 году планируется направить 216 миллионов рублей на софинансирование расходов на образование детей из многодетных семей.

Фото: из личного архива семьи Кибенко

По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в регионе второй год действует мера поддержки многодетных семей, которая позволяет компенсировать 50% стоимости очного обучения одного ребенка в организациях высшего или среднего профессионального образования. В 2025 году этой компенсацией успешно воспользовались более 1800 многодетных семей региона.

Одними из получателей компенсации стала семья Кибенко из Новокуйбышевска. Николай и Наиля Кибенко воспитывают троих детей. Их старший сын обучается на 4-м курсе Самарского государственного экономического университета (СГЭУ). Специальность, которую выбрал молодой человек, представлена в вузе только на платной основе, однако возможность компенсации помогла семье существенно сэкономить.

"В прошлом году наша семья первый раз воспользовалась компенсацией стоимости обучения ребенка в вузе. Она составила 50% от платы — это очень большая и значимая сумма для нашей семьи! Конечно, это положительно сказалось на семейном бюджете. Тем более, что оформить эту компенсацию очень легко и доступно", — поделилась Наиля Кибенко.

В министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области напоминают, что выплата доступна как родителям, так и самим студентам, с кем заключен договор об оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения.

Подать заявление можно двумя способами. В электронном виде через "Социальный портал" на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной политики. При личном обращении в территориальный орган социальной защиты по месту жительства.

Всего в Самарской области действует 42 меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми. Также до 2035 года в регионе продолжается Десятилетие многодетной семьи, в рамках которого по поручению губернатора прорабатываются дополнительные меры поддержки семей, где воспитываются дети.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Фото на сайте

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1