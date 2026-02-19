"Это большая сумма для нас": многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах

В Самарской области продолжается реализация мер поддержки семей с детьми, в том числе в рамках национального проекта "Семья". В 2026 году планируется направить 216 миллионов рублей на софинансирование расходов на образование детей из многодетных семей.

По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в регионе второй год действует мера поддержки многодетных семей, которая позволяет компенсировать 50% стоимости очного обучения одного ребенка в организациях высшего или среднего профессионального образования. В 2025 году этой компенсацией успешно воспользовались более 1800 многодетных семей региона.

Одними из получателей компенсации стала семья Кибенко из Новокуйбышевска. Николай и Наиля Кибенко воспитывают троих детей. Их старший сын обучается на 4-м курсе Самарского государственного экономического университета (СГЭУ). Специальность, которую выбрал молодой человек, представлена в вузе только на платной основе, однако возможность компенсации помогла семье существенно сэкономить.

"В прошлом году наша семья первый раз воспользовалась компенсацией стоимости обучения ребенка в вузе. Она составила 50% от платы — это очень большая и значимая сумма для нашей семьи! Конечно, это положительно сказалось на семейном бюджете. Тем более, что оформить эту компенсацию очень легко и доступно", — поделилась Наиля Кибенко.

В министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области напоминают, что выплата доступна как родителям, так и самим студентам, с кем заключен договор об оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения.

Подать заявление можно двумя способами. В электронном виде через "Социальный портал" на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной политики. При личном обращении в территориальный орган социальной защиты по месту жительства.

Всего в Самарской области действует 42 меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми. Также до 2035 года в регионе продолжается Десятилетие многодетной семьи, в рамках которого по поручению губернатора прорабатываются дополнительные меры поддержки семей, где воспитываются дети.