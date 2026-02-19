Три мобильника под видом сока пытались передать заключенному в Самарской области

В Самарской области сотрудники УФСИН нашли запрещенные предметы в посылке для осужденного.

Так, передача с продуктами, которую женщина принесла в ИК-10, содержала упаковку сока, в которую были спрятаны три мобильника, два зарядных устройства, пять SIM-карт, USB-провод и наушники.

Ведомство ведет проверку по факту инцидента.