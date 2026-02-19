Совладельцу "СТМК" Алексею Звягинцеву продлили домашний арест

Суд Самарского района Самары продлил до 2 марта меру пресечения для Алексея Звягинцева. Он находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.

О задержании совладельца "Средневолжской трубно-механической компании" Алексея Звягинцева стало известно 11 декабря. Он также является совладельцем ООО "Сервисстрой" и ООО "РТС". Ранее был гендиректором ПАО "Нефтегорская ТЭК" и АО "Водоканал". Звягинцеву вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере").

По некоторым данным, дело Звягинцева может быть связано со строительством очистных сооружений. Ранее к работам по нацпроекту "Оздоровление Волги" в Самарской области возникли серьезные вопросы в том числе на уровне Госдумы.

Кроме того, у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева возникал ряд вопросов к предпринимателям, которые могут управлять крупными бизнесами (через связанных лиц) и, не исключено, что недоплачивать налоги. Среди тех, к кому возникли вопросы, были названы Павел Селезнев, Михаил Дудин, Алексей Звягинцев (соучредитель ООО "Трубная механическая компания", уточнялось, что есть предположение, что он координирует получение контрактов в минтрансе, минстрое и минЖКХ Самарской области), ООО "АРК" (учредители Юрий Авдеев, Владислав Романов — уточнялось, что есть информация, что не все доходы учитываются при формировании налоговой базы). Романов объявлен в розыск. А вторым совладельцем "Средневолжской трубно-механической компании" является Павел Селезнев (40 процентов долей).