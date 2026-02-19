16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области завершается прием заявок на конкурс афиш фестиваля "Театральное Приволжье" Театр как зеркало любви: арт-променад "Путь любви" в Самаре В Самарской области стартовал прием заявок на конкурс афиш окружного фестиваля "Театральное Приволжье" Театр "Грань" покажет премьеру по пьесам Чехова "Медведь" и "Предложение" "Девочка и слон": в Самарском цирке покажут трогательную историю по рассказу Куприна

Театр Культура

В Самарской области завершается прием заявок на конкурс афиш фестиваля "Театральное Приволжье"

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 22 февраля, в Самарской области завершается прием заявок на участие в конкурсе на лучшую разработку афиши или плаката окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" сезона 2025–2026 годов (VII сезон). Конкурс стартовал 22 января и направлен на создание ярких визуальных работ, популяризирующих фестиваль.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Видеоверсии театральных постановок финалистов размещены на официальном сайте театральноеприволжье.рф во вкладке "Финалисты" — именно они могут служить основой для афиш.

Имена лауреатов основного фестиваля и конкурса афиш будут объявлены 27 марта в Ижевске в День театра. Традиционные номинации фестиваля: "Лучший молодежный спектакль", "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшее музыкальное оформление", "Лучшее художественное оформление", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль".

Напомним, к участию в конкурсе приглашаются граждане РФ от 6 до 30 лет, проживающие в регионах Приволжского федерального округа. Допускаются живописные рисунки высокого уровня или проекты в компьютерной графике (не более 3 работ от одного участника). Работы должны содержать информацию о спектаклях финалистов окружного этапа, финальных мероприятиях Фестиваля, либо о главной идее фестиваля. Заявки подаются онлайн через форму на сайте театральноеприволжье.рф в разделе "Конкурс афиш".

Победители получат дипломы, памятные подарки, возможны специальные призы по решению жюри. Проект реализуется по инициативе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Контакты для участия: сайт театральноеприволжье.рф (раздел "Конкурс афиш").

Гид потребителя

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1