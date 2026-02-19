В Самарской области завершается прием заявок на конкурс афиш фестиваля "Театральное Приволжье"

В воскресенье, 22 февраля, в Самарской области завершается прием заявок на участие в конкурсе на лучшую разработку афиши или плаката окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" сезона 2025–2026 годов (VII сезон). Конкурс стартовал 22 января и направлен на создание ярких визуальных работ, популяризирующих фестиваль.

Видеоверсии театральных постановок финалистов размещены на официальном сайте театральноеприволжье.рф во вкладке "Финалисты" — именно они могут служить основой для афиш.

Имена лауреатов основного фестиваля и конкурса афиш будут объявлены 27 марта в Ижевске в День театра. Традиционные номинации фестиваля: "Лучший молодежный спектакль", "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшее музыкальное оформление", "Лучшее художественное оформление", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль".

Напомним, к участию в конкурсе приглашаются граждане РФ от 6 до 30 лет, проживающие в регионах Приволжского федерального округа. Допускаются живописные рисунки высокого уровня или проекты в компьютерной графике (не более 3 работ от одного участника). Работы должны содержать информацию о спектаклях финалистов окружного этапа, финальных мероприятиях Фестиваля, либо о главной идее фестиваля. Заявки подаются онлайн через форму на сайте театральноеприволжье.рф в разделе "Конкурс афиш".