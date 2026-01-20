Солистка Шостакович Опера Балет Ксения Овчинникова получила приз "Душа танца"

Творческий совет редакции журнала "Балет" присудил заслуженной артистке России, заслуженной артистке Самарской области, ведущей солистке Шостакович Опера Балет Ксении Овчинниковой приз "Душа танца".
В труппе Самарского академического театра оперы и балета Ксения состоит с 2008 года. Она приняла участие более чем в 40 постановках.
Церемония вручения приза "Душа танца" журнала "Балет" и гала-концерт лауреатов состоятся весной в Музыкальном театре им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко.
Последние комментарии
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.