Солистка Шостакович Опера Балет Ксения Овчинникова получила приз "Душа танца"

Творческий совет редакции журнала "Балет" присудил заслуженной артистке России, заслуженной артистке Самарской области, ведущей солистке Шостакович Опера Балет Ксении Овчинниковой приз "Душа танца".

В труппе Самарского академического театра оперы и балета Ксения состоит с 2008 года. Она приняла участие более чем в 40 постановках.

Церемония вручения приза "Душа танца" журнала "Балет" и гала-концерт лауреатов состоятся весной в Музыкальном театре им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко.