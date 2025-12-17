16+
Театр Культура

Театр "Шостакович Опера Балет" представил оперу "Мастер и Маргарита" на международном форуме в Минске

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Выступление театра "Шостакович Опера Балет" стало центральным событием XV Минского международного Рождественского оперного форума. 16 декабря на сцене Большого театра Беларуси Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича представил один из своих знаковых спектаклей - обладателя уникальной премии "Маэстро" Российской Национальной премии "Золотая Маска" - оперу Сергея Слонимского "Мастер и Маргарита".

Фото: Татьяна Бервина

Генеральный директор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова высказалась: "Сегодня - настоящий праздник в Большом театре. Прежде всего я хочу поблагодарить инициаторов возвращения Самарского театра на нашу сцену - генерального директора театра Наталию Юрьевну Макарову и художественного руководителя Евгения Дмитриевича Хохлова. Это дружба, проверенная временем, а главное - полное взаимопонимание.

То, что мы увидели сегодня, - настоящее потрясение. Мы не избалованы подобной музыкой, такой эстетикой, такой глубиной. Спасибо за высокое искусство, за прекрасную постановку, за сценографию, за великолепную драматическую игру, за ваши голоса, ваш талант.

Приезжайте в Минск - мне кажется, вам здесь по-настоящему понравилось. Наша сцена открывает пространство для любых смелых экспериментов".

На сцене Большого театра Беларуси партии исполнили: Маргарита - Евгения Бумбу; Мастер - Владимир Боровиков; Понтий Пилат - Степан Волков; Иешуа - Роман Николаев; Воланд - Максим Сударев; Левий Матвей - Максим Зырянов; Иуда - Иван Волков; Иван Бездомный - Ренат Латыпов; Здравомыслящий - Анатолий Невдах; Каифа - Андрей Антонов, заслуженный артист России, народный артист Самарской области; Крысобой - Артем Камалитдинов; Низа - Анна Костенко; Начальник тайной стражи - Иван Пилюкшин; Критики - Григорий Жучковский, Владислав Новичков, Георгий Шагалов; Служанка - Софья Коляда; Простоволосая - Екатерина Рогачева; Гестас - Виктор Кондратюк; Дисмас - Евгений Саврасов; Коровьев - Дмитрий Пономарев, заслуженный артист Самарской области; Бегемот - Максим Маренин.

За дирижерским пультом - художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.

Либретто Юрия Димитрина и Виталия Фиалковского по одноименному роману Михаила Афанасьевича Булгакова. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Евгений Хохлов. Режиссер-постановщик - Юрий Александров. Художник-постановщик - Сергей Новиков. Художник по свету - Ирина Вторникова. Балетмейстер-постановщик - Надежда Калинина. Художник по видеоконтенту - Digital Opera Saint-Petersburg.

Также в Минске состоялась деловая встреча руководителей театра "Шостакович опера балет" - генерального директора Наталии Макаровой и художественного руководителя Евгения Хохлова - с генеральным директором Большого театра Беларуси Екатериной Дуловой и художественным руководителем театра Артемом Макаровым. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Достигнуты договоренности об участии Большого театра Беларуси в Международном фестивале искусств "Шостакович. Над временем" в сентябре 2026 года с оперными спектаклями "Дикая охота короля Стаха" В.Солтана и "Орлеанская дева" П.Чайковского. В планах самарского коллектива - выступление на сцене Большого театра Беларуси в июле 2027 года в рамках творческого проекта "Гастрольное лето".

Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижер театра "Шостакович опера балет": "Мы очень благодарны руководству Большого театра Беларуси за то, что обратили внимание именно на этот спектакль и пригласили нас выступить перед гостями такого масштабного форума.

Мы очень надеемся, что наши отношения с Республикой Беларусь продолжатся и к нам в гости, как и прежде, будут приезжать артисты этого прекрасного театра. Подписанный два года назад меморандум о двустороннем сотрудничестве способствует укреплению наших творческих связей".

Премьера оперы Сергея Слонимского "Мастер и Маргарита" состоялась 6 октября 2023 года. Первое полномасштабное сценическое признание в России опера получила именно на самарской сцене. Самобытное, новаторское и сегодня, сочинение Слонимского значительно опередило свое время. Камерная по замыслу автора опера поражает своей глубиной и масштабом: на сцену выходит практически вся труппа театра - солисты оперы и балета, хор и артисты балета. Однако вместо привычного состава симфонического оркестра в опере используется принцип инструментального театра, где каждый инструмент трактуется как спутник действующих персонажей.

Опера ждала постановки более полувека. "Мастер и Маргарита" - сложное для сценического воплощения музыкально-драматическое полотно. Совместная работа коллектива постановщиков привела к созданию уникального спектакля, который отличается неповторимым стилем, имеющим многие схожие черты с кинематографической работой.

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

