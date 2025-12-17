Театр "Шостакович Опера Балет" представил оперу "Мастер и Маргарита" на международном форуме в Минске

Выступление театра "Шостакович Опера Балет" стало центральным событием XV Минского международного Рождественского оперного форума. 16 декабря на сцене Большого театра Беларуси Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича представил один из своих знаковых спектаклей - обладателя уникальной премии "Маэстро" Российской Национальной премии "Золотая Маска" - оперу Сергея Слонимского "Мастер и Маргарита".

Генеральный директор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова высказалась: "Сегодня - настоящий праздник в Большом театре. Прежде всего я хочу поблагодарить инициаторов возвращения Самарского театра на нашу сцену - генерального директора театра Наталию Юрьевну Макарову и художественного руководителя Евгения Дмитриевича Хохлова. Это дружба, проверенная временем, а главное - полное взаимопонимание.

То, что мы увидели сегодня, - настоящее потрясение. Мы не избалованы подобной музыкой, такой эстетикой, такой глубиной. Спасибо за высокое искусство, за прекрасную постановку, за сценографию, за великолепную драматическую игру, за ваши голоса, ваш талант.

Приезжайте в Минск - мне кажется, вам здесь по-настоящему понравилось. Наша сцена открывает пространство для любых смелых экспериментов".

На сцене Большого театра Беларуси партии исполнили: Маргарита - Евгения Бумбу; Мастер - Владимир Боровиков; Понтий Пилат - Степан Волков; Иешуа - Роман Николаев; Воланд - Максим Сударев; Левий Матвей - Максим Зырянов; Иуда - Иван Волков; Иван Бездомный - Ренат Латыпов; Здравомыслящий - Анатолий Невдах; Каифа - Андрей Антонов, заслуженный артист России, народный артист Самарской области; Крысобой - Артем Камалитдинов; Низа - Анна Костенко; Начальник тайной стражи - Иван Пилюкшин; Критики - Григорий Жучковский, Владислав Новичков, Георгий Шагалов; Служанка - Софья Коляда; Простоволосая - Екатерина Рогачева; Гестас - Виктор Кондратюк; Дисмас - Евгений Саврасов; Коровьев - Дмитрий Пономарев, заслуженный артист Самарской области; Бегемот - Максим Маренин.

За дирижерским пультом - художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.

Либретто Юрия Димитрина и Виталия Фиалковского по одноименному роману Михаила Афанасьевича Булгакова. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Евгений Хохлов. Режиссер-постановщик - Юрий Александров. Художник-постановщик - Сергей Новиков. Художник по свету - Ирина Вторникова. Балетмейстер-постановщик - Надежда Калинина. Художник по видеоконтенту - Digital Opera Saint-Petersburg.

Также в Минске состоялась деловая встреча руководителей театра "Шостакович опера балет" - генерального директора Наталии Макаровой и художественного руководителя Евгения Хохлова - с генеральным директором Большого театра Беларуси Екатериной Дуловой и художественным руководителем театра Артемом Макаровым. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Достигнуты договоренности об участии Большого театра Беларуси в Международном фестивале искусств "Шостакович. Над временем" в сентябре 2026 года с оперными спектаклями "Дикая охота короля Стаха" В.Солтана и "Орлеанская дева" П.Чайковского. В планах самарского коллектива - выступление на сцене Большого театра Беларуси в июле 2027 года в рамках творческого проекта "Гастрольное лето".

Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижер театра "Шостакович опера балет": "Мы очень благодарны руководству Большого театра Беларуси за то, что обратили внимание именно на этот спектакль и пригласили нас выступить перед гостями такого масштабного форума.

Мы очень надеемся, что наши отношения с Республикой Беларусь продолжатся и к нам в гости, как и прежде, будут приезжать артисты этого прекрасного театра. Подписанный два года назад меморандум о двустороннем сотрудничестве способствует укреплению наших творческих связей".

Премьера оперы Сергея Слонимского "Мастер и Маргарита" состоялась 6 октября 2023 года. Первое полномасштабное сценическое признание в России опера получила именно на самарской сцене. Самобытное, новаторское и сегодня, сочинение Слонимского значительно опередило свое время. Камерная по замыслу автора опера поражает своей глубиной и масштабом: на сцену выходит практически вся труппа театра - солисты оперы и балета, хор и артисты балета. Однако вместо привычного состава симфонического оркестра в опере используется принцип инструментального театра, где каждый инструмент трактуется как спутник действующих персонажей.

Опера ждала постановки более полувека. "Мастер и Маргарита" - сложное для сценического воплощения музыкально-драматическое полотно. Совместная работа коллектива постановщиков привела к созданию уникального спектакля, который отличается неповторимым стилем, имеющим многие схожие черты с кинематографической работой.