Театр Культура

Театр "Полночь" 21 ноября покажет в Самаре спектакль "Пиковая Дама".

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 21 ноября, в самарском ДКЖ им. Пушкина камерный театр "Полночь" покажет спектакль "Пиковая Дама" (16+).

Ставила спектакль московский режиссер Татьяна Константинова.

"Попадите в мистический Петербург: туман, мерцающие огни и шепот карт создадут атмосферу безумия и риска. Всего за 90 минут вы станете свидетелем того, как одна страшная тайна сводит с ума гениального игрока", - обещают в афише к спектаклю.

Билеты доступны по ссылке.

