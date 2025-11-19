Театр "Полночь" 21 ноября покажет в Самаре спектакль "Пиковая Дама".

В пятницу, 21 ноября, в самарском ДКЖ им. Пушкина камерный театр "Полночь" покажет спектакль "Пиковая Дама" (16+).
Ставила спектакль московский режиссер Татьяна Константинова.
"Попадите в мистический Петербург: туман, мерцающие огни и шепот карт создадут атмосферу безумия и риска. Всего за 90 минут вы станете свидетелем того, как одна страшная тайна сводит с ума гениального игрока", - обещают в афише к спектаклю.
Билеты доступны по ссылке.
