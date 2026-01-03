16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За год в Самарской области обновили более 150 объектов здравоохранения В первый день нового года в Самарской области родились 34 малыша Жители Самарской области могут проверить здоровье и в праздники В новогоднюю ночь первой в регионе родилась девочка В больнице № 10 в Куйбышевском районе завершен ремонт терапевтического отделения

Здравоохранение Общество

За год в Самарской области обновили более 150 объектов здравоохранения

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2025 году почти в каждом муниципалитете региона были капитально отремонтированы медицинские подразделения. Это позволило создать комфортные и современные условия для тысячи пациентов и медицинских работников.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

"Президент России Владимир Владимирович Путин обратил внимание на наличие в регионе большого числа учреждений здравоохранения, которые нуждаются в капремонте. Мы усилили эту работу. В 2025 году более чем на 700 млн рублей увеличили расходы на их капремонт. В итоге в 26 муниципальных районах области и 7 городских округах отремонтировали 172 объекта медорганизаций (почти в 1,7 раза больше, чем в 2024 году)", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, подводя итоги 2025 года.

Особое внимание было уделено учреждениям, где спасают жизни пациентов с сосудистыми катастрофами. За счёт средств областного бюджета обновили отделение неврологии в Самарской больнице № 2 им. Семашко. Теперь врачи помогают пациентам с инсультами в полностью обновленном первичном сосудистом центре. Кроме того, по нацпроекту оснащено отделение медицинской реабилитации современной медтехникой. Специалисты там помогают после инсульта вернуться к привычному образу жизни с сохранением ее качества.

Новые условия созданы и для пациентов отделения неврологии Тольяттинской больницы № 5. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вопросы сбережения жизни людей — важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента Владимира Путина.

В центре внимания и первичное звено здравоохранения. Обновлены десятки небольших подразделений — фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, поликлиник в сельских районах и малых городах.

Проведены ремонты и на тех объектах, по которым были обращения жителей, в том числе в Куйбышевском районе. В больнице 10 завершен ремонт терапевтического отделения, поэтапно ведется обновление поликлиники.

По словам главного врача Дмитрия Лисицы, отделение терапии рассчитано на 50 коек. Ежегодно в нем оказывают помощь более 2500 пациентам.

"Полностью обновили систему отопления и кондиционирования, электроснабжения, водоснабжения. Создали комфортные условия для пациентов и медицинских работников: обновили палаты, кабинеты для персонала, столовую. Также отремонтировали палату интенсивной терапии на 4 койки, где установили функциональные кровати. В отделении создана навигация для удобства пациентов", — отметил он.

Работа по улучшению медицинской инфраструктуры продолжится и в новом году. Акцент будет сделан на крупные стационары, где круглосуточно и ежедневно спасают жизни наших жителей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1