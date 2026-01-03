За год в Самарской области обновили более 150 объектов здравоохранения

В 2025 году почти в каждом муниципалитете региона были капитально отремонтированы медицинские подразделения. Это позволило создать комфортные и современные условия для тысячи пациентов и медицинских работников.
"Президент России Владимир Владимирович Путин обратил внимание на наличие в регионе большого числа учреждений здравоохранения, которые нуждаются в капремонте. Мы усилили эту работу. В 2025 году более чем на 700 млн рублей увеличили расходы на их капремонт. В итоге в 26 муниципальных районах области и 7 городских округах отремонтировали 172 объекта медорганизаций (почти в 1,7 раза больше, чем в 2024 году)", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, подводя итоги 2025 года.
Особое внимание было уделено учреждениям, где спасают жизни пациентов с сосудистыми катастрофами. За счёт средств областного бюджета обновили отделение неврологии в Самарской больнице № 2 им. Семашко. Теперь врачи помогают пациентам с инсультами в полностью обновленном первичном сосудистом центре. Кроме того, по нацпроекту оснащено отделение медицинской реабилитации современной медтехникой. Специалисты там помогают после инсульта вернуться к привычному образу жизни с сохранением ее качества.
Новые условия созданы и для пациентов отделения неврологии Тольяттинской больницы № 5. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вопросы сбережения жизни людей — важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента Владимира Путина.
В центре внимания и первичное звено здравоохранения. Обновлены десятки небольших подразделений — фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, поликлиник в сельских районах и малых городах.
Проведены ремонты и на тех объектах, по которым были обращения жителей, в том числе в Куйбышевском районе. В больнице 10 завершен ремонт терапевтического отделения, поэтапно ведется обновление поликлиники.
По словам главного врача Дмитрия Лисицы, отделение терапии рассчитано на 50 коек. Ежегодно в нем оказывают помощь более 2500 пациентам.
"Полностью обновили систему отопления и кондиционирования, электроснабжения, водоснабжения. Создали комфортные условия для пациентов и медицинских работников: обновили палаты, кабинеты для персонала, столовую. Также отремонтировали палату интенсивной терапии на 4 койки, где установили функциональные кровати. В отделении создана навигация для удобства пациентов", — отметил он.
Работа по улучшению медицинской инфраструктуры продолжится и в новом году. Акцент будет сделан на крупные стационары, где круглосуточно и ежедневно спасают жизни наших жителей.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас