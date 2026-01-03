За год в Самарской области обновили более 150 объектов здравоохранения

В 2025 году почти в каждом муниципалитете региона были капитально отремонтированы медицинские подразделения. Это позволило создать комфортные и современные условия для тысячи пациентов и медицинских работников.

"Президент России Владимир Владимирович Путин обратил внимание на наличие в регионе большого числа учреждений здравоохранения, которые нуждаются в капремонте. Мы усилили эту работу. В 2025 году более чем на 700 млн рублей увеличили расходы на их капремонт. В итоге в 26 муниципальных районах области и 7 городских округах отремонтировали 172 объекта медорганизаций (почти в 1,7 раза больше, чем в 2024 году)", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, подводя итоги 2025 года.

Особое внимание было уделено учреждениям, где спасают жизни пациентов с сосудистыми катастрофами. За счёт средств областного бюджета обновили отделение неврологии в Самарской больнице № 2 им. Семашко. Теперь врачи помогают пациентам с инсультами в полностью обновленном первичном сосудистом центре. Кроме того, по нацпроекту оснащено отделение медицинской реабилитации современной медтехникой. Специалисты там помогают после инсульта вернуться к привычному образу жизни с сохранением ее качества.

Новые условия созданы и для пациентов отделения неврологии Тольяттинской больницы № 5. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вопросы сбережения жизни людей — важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента Владимира Путина.

В центре внимания и первичное звено здравоохранения. Обновлены десятки небольших подразделений — фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, поликлиник в сельских районах и малых городах.

Проведены ремонты и на тех объектах, по которым были обращения жителей, в том числе в Куйбышевском районе. В больнице 10 завершен ремонт терапевтического отделения, поэтапно ведется обновление поликлиники.

По словам главного врача Дмитрия Лисицы, отделение терапии рассчитано на 50 коек. Ежегодно в нем оказывают помощь более 2500 пациентам.

"Полностью обновили систему отопления и кондиционирования, электроснабжения, водоснабжения. Создали комфортные условия для пациентов и медицинских работников: обновили палаты, кабинеты для персонала, столовую. Также отремонтировали палату интенсивной терапии на 4 койки, где установили функциональные кровати. В отделении создана навигация для удобства пациентов", — отметил он.

Работа по улучшению медицинской инфраструктуры продолжится и в новом году. Акцент будет сделан на крупные стационары, где круглосуточно и ежедневно спасают жизни наших жителей.