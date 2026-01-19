В Нефтегорскую больницу поступили два новых автомобиля

Автопарк Нефтегорской центральной районной больницы им. Н. И. Звягинцева обновился благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь". Машины оборудованы носилками для транспортировки пациентов.

Спецтранспорт направлен в отделение неотложной медицинской помощи и активно используется для перевозки пациентов, в том числе в медучреждения Самары.

"Новые автомобили существенно расширяют наши транспортные возможности, — рассказал и. о. главного врача Нефтегорской больницы Владимир Черкасов, — На этих машинах мы также доставляем участников СВО на диспансеризацию. Транспорт поступил в дополнение к уже действующему автопарку и эффективно интегрирован в ежедневную работу. За это время осуществлено более 650 выездов".

В настоящее время автопарк Нефтегорской больницы включает 4 автомобиля "ГАЗ Соболь". Кроме того, в этом году больница получила 2 легковых автомобиля "Лада Гранта" для оказания медпомощи на дому, доставки лекарств маломобильным пациентам. За подразделениями в селах Алексеевка и Утёвка закреплены автомобили "Лада Ларгус" и "Лада Нива".

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения в 2025 году переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе "ГАЗ Соболь", оснащенных приемным устройством и носилками.