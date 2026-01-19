В Нефтегорскую больницу поступили два новых автомобиля

Автопарк Нефтегорской центральной районной больницы им. Н. И. Звягинцева обновился благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь". Машины оборудованы носилками для транспортировки пациентов.
Спецтранспорт направлен в отделение неотложной медицинской помощи и активно используется для перевозки пациентов, в том числе в медучреждения Самары.
"Новые автомобили существенно расширяют наши транспортные возможности, — рассказал и. о. главного врача Нефтегорской больницы Владимир Черкасов, — На этих машинах мы также доставляем участников СВО на диспансеризацию. Транспорт поступил в дополнение к уже действующему автопарку и эффективно интегрирован в ежедневную работу. За это время осуществлено более 650 выездов".
В настоящее время автопарк Нефтегорской больницы включает 4 автомобиля "ГАЗ Соболь". Кроме того, в этом году больница получила 2 легковых автомобиля "Лада Гранта" для оказания медпомощи на дому, доставки лекарств маломобильным пациентам. За подразделениями в селах Алексеевка и Утёвка закреплены автомобили "Лада Ларгус" и "Лада Нива".
Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения в 2025 году переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе "ГАЗ Соболь", оснащенных приемным устройством и носилками.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас