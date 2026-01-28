НИИТОН Саратовского медуниверситета внедряет инновационный метод лечения суставов — SVF-терапию

В Клиниках Саратовского медуниверситета внедрили новый метод лечения суставов. Лечение стромально-васкулярной фракцией является одним из самых современных и эффективных методов регенеративной медицины, сообщили в пресс-службе вуза.
Данная технология восстановления тканей сустава основана на применении активных компонентов собственной жировой ткани пациента, включающих мезенхимальные стволовые клетки, факторы роста и макрофаги. Полученный препарат вводится непосредственно в поврежденный сустав.
"SVF-терапия обеспечивает активное стимулирование естественных процессов восстановления тканей, способствует уменьшению воспалительного процесса и ускоряет регенерацию хрящей. Процедура проводится в течение одного дня и позволяет быстро вернуться к привычному образу жизни", — подчеркнул заместитель директора по лечебной работе НИИТОН СГМУ им. В. И. Разумовского Михаил Гиркало.
Применение собственных клеток исключает риск отторжения и аллергических реакций, делая процедуру безопасной и эффективной. Главным достоинством методики является устранение самой причины поражений суставов, что обеспечивает продолжительный лечебный эффект. Записаться на консультацию и получить более подробную информацию о методе лечения можно по телефону: 8 (800)-100-97-93.
SVF-терапия применяется для лечения остеоартрита (остеоартроза) коленных, тазобедренных и других суставов I–III стадии, повреждений связок, сухожилий и менисков, спортивных травм, а также дегенеративных изменений суставов.
"Процедура проводится опытными специалистами, с использованием сертифицированного оборудования, что гарантирует максимальную концентрацию и жизнеспособность клеток в полученной фракции", — подчеркнули в пресс-службе*.
*Требуется предварительная консультация специалиста!
Научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии (НИИТОН) Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского — ведущий региональный центр в Приволжском федеральном округе по лечению заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата и нервной системы.