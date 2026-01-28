16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НИИТОН Саратовского медуниверситета внедряет инновационный метод лечения суставов — SVF-терапию Выявление и решение проблем с репродуктивным здоровьем: медики приглашают жителей пройти специализированную диспансеризацию Региональная программа помогла привлечь семь молодых специалистов из других регионов в поликлинику №2 Тольятти В Самарской области формируется движение "За медицину активного долголетия" Стресс и мороз несовместимы - врач ВСК раскрыл причины появления аллергии на холод

Здравоохранение Общество

НИИТОН Саратовского медуниверситета внедряет инновационный метод лечения суставов — SVF-терапию

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Клиниках Саратовского медуниверситета внедрили новый метод лечения суставов. Лечение стромально-васкулярной фракцией является одним из самых современных и эффективных методов регенеративной медицины, сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: предоставлено пресс-службой СГМУ

Данная технология восстановления тканей сустава основана на применении активных компонентов собственной жировой ткани пациента, включающих мезенхимальные стволовые клетки, факторы роста и макрофаги. Полученный препарат вводится непосредственно в поврежденный сустав.

"SVF-терапия обеспечивает активное стимулирование естественных процессов восстановления тканей, способствует уменьшению воспалительного процесса и ускоряет регенерацию хрящей. Процедура проводится в течение одного дня и позволяет быстро вернуться к привычному образу жизни", — подчеркнул заместитель директора по лечебной работе НИИТОН СГМУ им. В. И. Разумовского Михаил Гиркало.

Применение собственных клеток исключает риск отторжения и аллергических реакций, делая процедуру безопасной и эффективной. Главным достоинством методики является устранение самой причины поражений суставов, что обеспечивает продолжительный лечебный эффект. Записаться на консультацию и получить более подробную информацию о методе лечения можно по телефону: 8 (800)-100-97-93.

SVF-терапия применяется для лечения остеоартрита (остеоартроза) коленных, тазобедренных и других суставов I–III стадии, повреждений связок, сухожилий и менисков, спортивных травм, а также дегенеративных изменений суставов.

"Процедура проводится опытными специалистами, с использованием сертифицированного оборудования, что гарантирует максимальную концентрацию и жизнеспособность клеток в полученной фракции", — подчеркнули в пресс-службе*.

Научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии (НИИТОН) Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского — ведущий региональный центр в Приволжском федеральном округе по лечению заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата и нервной системы.

*Требуется предварительная консультация специалиста!

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1