НИИТОН Саратовского медуниверситета внедряет инновационный метод лечения суставов — SVF-терапию

В Клиниках Саратовского медуниверситета внедрили новый метод лечения суставов. Лечение стромально-васкулярной фракцией является одним из самых современных и эффективных методов регенеративной медицины, сообщили в пресс-службе вуза.

Данная технология восстановления тканей сустава основана на применении активных компонентов собственной жировой ткани пациента, включающих мезенхимальные стволовые клетки, факторы роста и макрофаги. Полученный препарат вводится непосредственно в поврежденный сустав.

"SVF-терапия обеспечивает активное стимулирование естественных процессов восстановления тканей, способствует уменьшению воспалительного процесса и ускоряет регенерацию хрящей. Процедура проводится в течение одного дня и позволяет быстро вернуться к привычному образу жизни", — подчеркнул заместитель директора по лечебной работе НИИТОН СГМУ им. В. И. Разумовского Михаил Гиркало.

Применение собственных клеток исключает риск отторжения и аллергических реакций, делая процедуру безопасной и эффективной. Главным достоинством методики является устранение самой причины поражений суставов, что обеспечивает продолжительный лечебный эффект. Записаться на консультацию и получить более подробную информацию о методе лечения можно по телефону: 8 (800)-100-97-93.

SVF-терапия применяется для лечения остеоартрита (остеоартроза) коленных, тазобедренных и других суставов I–III стадии, повреждений связок, сухожилий и менисков, спортивных травм, а также дегенеративных изменений суставов.

"Процедура проводится опытными специалистами, с использованием сертифицированного оборудования, что гарантирует максимальную концентрацию и жизнеспособность клеток в полученной фракции", — подчеркнули в пресс-службе*.

*Требуется предварительная консультация специалиста!