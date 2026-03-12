Сбер: ГигаЧат может помочь в вопросах подбора лекарств

Бывают ситуации, когда нужно уточнить информацию по лекарственному препарату: совместимость, дозировка или инструкция по применению, но нет возможности обратиться к врачу. Самостоятельный прием препаратов может привести к нежелательным последствиям. Для того чтобы это не случилось, важно использовать достоверные источники и квалифицированных помощников в профильных вопросах, в том числе в фармакологии.

ГигаЧат успешно сдал экзамен по специальности клиническая фармакология в Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) и подтвердил уровень знаний для квалификации врача — клинического фармаколога. Аккредитация состояла из ситуационных задач, смоделированных на основе реальных историй болезней пациентов. В задания содержались описания симптомов, лабораторных показателей и результатов осмотров врачами. При подготовке к экзамену модель была обучена на специализированном наборе данных по специальности клиническая фармакология. На его основе ГигаЧат отвечал на вопросы по лекарственной терапии: совместимость лекарств, дозировка, длительность и этапы терапии.

Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка:

"Наша главная задача — продолжить развивать ГигаЧат как полноценного цифрового помощника по всем медицинским вопросам. Мы создаём инструмент, который будет одинаково полезен как обычным людям, ищущим понятные и достоверные советы о здоровье, так и врачам, нуждающимся в быстром доступе к актуальным данным и второму мнению. Мы стремимся к тому, чтобы технологии своими рекомендациями помогали принимать взвешенные решения и повышали качество медицинской помощи для каждого".

Александр Колсанов, ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии правительства РФ:

"Партнерство СамГМУ и Сбера носит стратегический характер. Очередным подтверждением этому стала успешная сдача уже второго экзамена нейросетью ГигаЧат на базе нашего университета.

Мы видим огромный потенциал применения таких технологий в клинической практике врачей. Важно подчеркнуть, что искусственный интеллект — это исключительно помощник специалиста, призванный облегчить его работу, но не заменить его. При этом скорость и масштабы внедрения ИИ в медицине во многом превосходят другие сферы деятельности. В СамГМУ за последнее время мы внедрили целый ряд решений для студентов, преподавателей и молодых ученых на базе собственных разработок с использованием ИИ, которые призваны облегчить и повысить эффективность работы и учебы. В наших ближайших планах — активное применение ИИ и в управлении университетом. ИИ постепенно перестает быть чем-то исключительно инновационным и становится привычной практикой для системы здравоохранения. Мы рады плодотворному сотрудничеству со Сбером в этом направлении и уверены, что наше взаимодействие будет только укрепляться".

Ранее ГигаЧат уже подтвердил свои знания в терапии, диетологии, педиатрии, неврологии, кардиологии, гастроэнтерологии, ревматологии, стоматологии и пульмонологии.