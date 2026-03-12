Сбер: ГигаЧат может помочь в вопросах подбора лекарств

Бывают ситуации, когда нужно уточнить информацию по лекарственному препарату: совместимость, дозировка или инструкция по применению, но нет возможности обратиться к врачу. Самостоятельный прием препаратов может привести к нежелательным последствиям. Для того чтобы это не случилось, важно использовать достоверные источники и квалифицированных помощников в профильных вопросах, в том числе в фармакологии.
ГигаЧат успешно сдал экзамен по специальности клиническая фармакология в Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) и подтвердил уровень знаний для квалификации врача — клинического фармаколога. Аккредитация состояла из ситуационных задач, смоделированных на основе реальных историй болезней пациентов. В задания содержались описания симптомов, лабораторных показателей и результатов осмотров врачами. При подготовке к экзамену модель была обучена на специализированном наборе данных по специальности клиническая фармакология. На его основе ГигаЧат отвечал на вопросы по лекарственной терапии: совместимость лекарств, дозировка, длительность и этапы терапии.
Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка:
"Наша главная задача — продолжить развивать ГигаЧат как полноценного цифрового помощника по всем медицинским вопросам. Мы создаём инструмент, который будет одинаково полезен как обычным людям, ищущим понятные и достоверные советы о здоровье, так и врачам, нуждающимся в быстром доступе к актуальным данным и второму мнению. Мы стремимся к тому, чтобы технологии своими рекомендациями помогали принимать взвешенные решения и повышали качество медицинской помощи для каждого".
Александр Колсанов, ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии правительства РФ:
"Партнерство СамГМУ и Сбера носит стратегический характер. Очередным подтверждением этому стала успешная сдача уже второго экзамена нейросетью ГигаЧат на базе нашего университета.
Мы видим огромный потенциал применения таких технологий в клинической практике врачей. Важно подчеркнуть, что искусственный интеллект — это исключительно помощник специалиста, призванный облегчить его работу, но не заменить его. При этом скорость и масштабы внедрения ИИ в медицине во многом превосходят другие сферы деятельности. В СамГМУ за последнее время мы внедрили целый ряд решений для студентов, преподавателей и молодых ученых на базе собственных разработок с использованием ИИ, которые призваны облегчить и повысить эффективность работы и учебы. В наших ближайших планах — активное применение ИИ и в управлении университетом. ИИ постепенно перестает быть чем-то исключительно инновационным и становится привычной практикой для системы здравоохранения. Мы рады плодотворному сотрудничеству со Сбером в этом направлении и уверены, что наше взаимодействие будет только укрепляться".
Ранее ГигаЧат уже подтвердил свои знания в терапии, диетологии, педиатрии, неврологии, кардиологии, гастроэнтерологии, ревматологии, стоматологии и пульмонологии.
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
