Врачи ВСК и эксперты Familia рассказали, как одеться на каток стильно и без вреда для здоровья

Такой популярный зимний спорт, как катание на коньках — это не только отличный способ приятно провести время, укрепить здоровье, но и продемонстрировать брендовый гардероб. Врач-терапевт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК Ева Косарева и эксперты сети офф-прайс магазинов Familia подготовили рекомендации о том, как безопасно и стильно провести время на катке.
"Катание на коньках зимой — это замечательный способ провести время на свежем воздухе и активно отдохнуть. Однако, чтобы сделать это с комфортом и безопасно, важно правильно подготовиться", — рассказала Ева Косарева, врач-терапевт Цифровой Клиники ВСК. А эксперты Familia добавляют — одеться на каток можно не только функционально, но и стильно.
Как правильно одеться на каток
Врач—терапевт Ева Косарева советует одеваться на каток так, чтобы не было слишком тепло — в противном случае можно вспотеть, переохладиться и повысить свои шансы заболеть. Многослойность позволит эффективно регулировать температуру тела при активных движениях. Нижний слой — термобелье из синтетических материалов. Оно хорошо отводит влагу от тела. Средний — шерстяной свитер или флисовая кофта, необходимые для сохранения тепла. В качестве верхнего слоя — не продуваемая куртка с мембраной. Также обязательно стоит надеть головной убор и перчатки — они защитят от ветра и холода. Коньки важно выбрать по размеру, чтобы колодка обеспечивала хороший контроль и поддержку в движении на льду, а также не забывать про термоноски. Необходимо убедиться, что нет давления на пальцы или пятку, а нога не скользит внутри конька.
Эксперты Familia советуют, одеваясь на каток, создавать стильные образы, комбинируя практичность с модными тенденциями. И также следовать принципу многослойности. Выбирая нижний слой, лучше остановиться на готовом комплекте из термофутболки с длинным рукавом и термобрюк. Для среднего слоя идеально подойдет плотный шерстяной свитер с воротником-стойка, кардиган на молнии, а также кофта или толстовка оверсайз. Специализированные куртки для катания на коньках изготавливаются из технологичных материалов. Они обеспечивают комфорт и свободу движения. Для этих целей также подойдут укороченные пуховики. Один из главных трендов зимнего сезона 2026 — яркие и металлизированные оттенки. Стильный образ дополнят разноцветные перчатки, повязка на голову или наушники.
Как долго можно находиться на катке
Находиться на катке можно от 1 до 2 часов, — предупреждает врач—терапевт Ева Косарева. В первую очередь это зависит от погодных условий — температуры и влажности воздуха, наличия или отсутствие сильного ветра. А также от вашего уровня активности и физической подготовки. Стоит помнить, что во время катания можно не почувствовать холода из-за физической нагрузки, но это не значит, что человек защищен от переохлаждения. Важно делать периодические перерывы в катании и следить за своим состоянием.
Эксперты Familia уверены, что для стильных перерывов на катке идеально подойдут модные термокружки и яркие или тематические чехлы на коньки. Правильно подобранные аксессуары помогут не только утолить жажду и защитить экипировку, но и подчеркнуть модный образ.
Симптомы переохлаждения и первая помощь
Симптомы переохлаждения, как правило, включают озноб, дрожь, усталость, ухудшение координации, а в более тяжелых случаях — даже спутанность сознания. При обнаружении таких признаков необходимо немедленно перейти в теплое помещение, снять влажную одежду и укрыться сухим одеялом. Также восстановить тепло помогут горячие напитки.
"Помимо травм и переохлаждения, катание на коньках может привести к головокружению из-за резких движений — особенно при существующих проблемах с вестибулярным аппаратом. Также возможны мышечные спазмы и судороги. Чтобы этого избежать, важно делать качественную разминку перед катанием и следить за своим состоянием во время активности", — советует Ева Косарева, врач-терапевт Цифровой Клиники ВСК.
Эксперты Familia напоминают, что одежда для катания на коньках должна быть не только стильной, но и комфортной. Однако не стоит отказываться от своей индивидуальности. Поэтому, отправляясь на каток, одевайтесь не только многослойно и стильно. И не забудьте про аксессуары.
