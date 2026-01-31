В самарском детском саду произошла вспышка сальмонеллеза

В Самаре в детском саду "Янтарик" зарегистрировано четыре случая сальмонеллеза. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области.

"По случаю регистрации 4 случаев сальмонеллеза в дошкольной организации 20 января незамедлительно начато эпидемиологическое расследование с целью установления причино-следственной связи возникновения очага инфекционного заболевания", — говорится в сообщении ведомства.

В адрес детского сада выдано предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий, включающих установление медицинского наблюдения за контактными лицами, введение ограничительных мероприятий, проведение заключительной дезинфекции в помещениях детского учреждения, проведение лабораторного обследования заболевших и контактных лиц декретированной группы, лабораторных испытаний в отношении объектов окружающей среды и продуктов питания.

По результатам лабораторных испытаний нарушений не выявлено.

В настоящее время период наблюдения за очагом закончен. В группе новых случаев ОКИ не зарегистрировано.