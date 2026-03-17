В Самаре вынесен приговор участнику запрещённого движения "АУЕ"

Во вторник, 17 марта, Советский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления за участие в деятельности экстремистской организации.
Согласно материалам дела, обвиняемый являлся участником международного общественного движения "АУЕ". Эта организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
В ходе следствия установлено, что обвиняемый пропагандировал идеи движения среди осуждённых и следственно‑арестованных: проводил тематические беседы, обменивался с ними письмами, демонстрировал татуировку — символ запрещённой организации, озвучивал лозунги.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, дополнив его ограничением свободы на срок 6 месяцев.
Приговор на данный момент не вступил в законную силу.
"Ареста́нтский укла́д еди́н" — название и девиз криминальной субкультуры и российского неформального объединения банд, состоящих из несовершеннолетних (подростков, юношей и девушек). Это молодёжное сообщество пропагандирует систему ценностей и норм поведения, тождественных по смыслу криминальной идеологии российской организованной преступности ("воровским понятиям").
17 августа 2020 года Верховный суд Российской Федерации признал "АУЕ" экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории страны.