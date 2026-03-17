В Самаре вынесен приговор участнику запрещённого движения "АУЕ"

Во вторник, 17 марта, Советский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления за участие в деятельности экстремистской организации.

Согласно материалам дела, обвиняемый являлся участником международного общественного движения "АУЕ". Эта организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый пропагандировал идеи движения среди осуждённых и следственно‑арестованных: проводил тематические беседы, обменивался с ними письмами, демонстрировал татуировку — символ запрещённой организации, озвучивал лозунги.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, дополнив его ограничением свободы на срок 6 месяцев.

Приговор на данный момент не вступил в законную силу.