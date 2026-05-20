Жительницу Чапаевска заподозрили в мошенничестве со средствами маткапитала

Следственным отделом по городу Чапаевску СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в 2017 г. фигурантка предоставила в управление социальной защиты пакет документов на предоставление ей единовременного пособия при рождении ребенка, а также ежемесячных пособий и выплат, указав заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о рождении ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.

В результате чего фигурантка в период с 2017 г. по 2026 г. незаконно получила более 557 тыс. рублей.

В настоящее время по уголовному делу следователем СК России выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы.