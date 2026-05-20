Назначен новый начальник Сызранского управления полиции

Сызранское межмуниципальное управление МВД возглавил полковник внутренней службы Евгений Федотов. В среду, 20 мая, его представил личному составу начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.

Евгений Федотов начал службу в органах внутренних дел в 2005 году с должности оперуполномоченного уголовного розыска УВД г. Сызрани. За время службы занимал руководящие должности в отделах полиции Сызрани и области. С 2023 года продолжил службу в инспекции штаба ГУ МВД России по Самарской области.

Игорь Иванов отметил, что Евгений Федотов имеет опыт службы в оперативных подразделениях, и выразил уверенность, что гарнизон сызранской полиции под его руководством и впредь будет успешно справляться с решением поставленных задач.

Также генерал поблагодарил прежнего начальника УМВД – полковника полиции Дениса Кириллова, отметив его весомый вклад в работу управления.