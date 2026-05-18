Вячеслав Федорищев дал ряд поручений по развитию Октябрьска

В понедельник, 18 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работал в Октябрьске. Глава региона вместе с депутатом Государственной Думы Андреем Трифоновым посетил ряд социальных и инфраструктурных объектов, а также обсудил с жителями вопросы развития города, решения проблем муниципалитета и их предложения по включению в Народную программу партии "Единая Россия".

Традиционно рабочая программа губернатора в муниципалитет началась с совещания с руководителями силовых структур, представителями надзорных и контрольных ведомств. Обсуждались вопросы оперативной обстановки в Октябрьске и обеспечения безопасности.

"Мы последние несколько лет живем в формате повышенной готовности, в первую очередь связанной с устремлением противника по дестабилизации обстановки в стране и в регионах, по выведению из строя химической, нефтехимической, а также иной инфраструктуры. Наша задача — обеспечивать здесь полную защиту", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

После совещания губернатор посетил в Октябрьске площадку предприятия "Нефтяной Терминал Самара", которая специализируется на приеме, хранении и перевалке нефтепродуктов. Генеральный директор компании Андрей Кочергин доложил о планах ее развития. Так, совместно с Правительством Самарской области прорабатывается инвестиционный проект по созданию на базе действующего терминала современного мультимодального транспортно-логистического центра "Октябрьск". Это позволит создать точку интеграции грузопотоков в международные коридоры с возможностью обслуживания сразу трех видов транспорта: железнодорожного, автомобильного и речного.

"Это наш вклад в укрепление экономического суверенитета, рост торговых связей регионов России. Знаю, что команда предприятия проделала колоссальную работу по подготовке к старту. Правительство области будет сопровождать проект на всех этапах: от инвестиционной фазы, которая стартует уже в этом году, до полноценного запуска", — отметил Вячеслав Федорищев.

Также губернатор встретился с трудовым коллективом компании. Сотрудники предприятия обратились к Вячеславу Федорищеву с рядом просьб. В частности, о ремонте канализационного коллектора, продолжении капитального ремонта школы № 5 и восстановлении ограждения детского сада № 2. Как сообщил губернатор, обозначенные проблемы будут решены.

Вячеслав Федорищев осмотрел парк им. Горького, который был реконструирован в прошлом году. В рамках реализации проекта победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях здесь было проведено комплексное благоустройство. Вместе с руководителями города, министерства энергетики и ЖКХ, компании-подрядчика губернатор оценил качество проведенных работ. Глава региона сделал ряд замечаний, потребовав устранить выявленные недостатки в кратчайшие сроки. В парке к Вячеславу Федорищева обратилась местная жительница, дочь погибшего участника СВО. Она попросила организовать около парка автомобильную парковку. "Парковка будет сделана уже в ближайшее время", — сказал губернатор.

Совместно с депутатом Самарской Губернской Думы Андреем Мурзовым Вячеслав Федорищев осмотрел площадку, где ведутся работы по созданию "Аллеи мечты". Проект благоустройства аллеи по ул. Ленина связывает два важных общественных пространства города — Центральную площадь и парк им. Горького. Здесь будут созданы различные тематические зоны отдыха. Проект реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В ходе рабочей программы Вячеслав Федорищев также посетил Храм Вознесения Господня. В Доме молодежных организаций вместе с депутатом Андреем Мурзовым он пообщался с активистами Движения Первых и "Молодой Гвардии Единой России". Руководство Дома молодежных организаций обозначило ряд вопросов. Андрей Мурзов пообещал оказать необходимое содействие.

Традиционно во время поездок в муниципалитеты губернатор много общается с жителями, получая от них просьбы и инициативы. Ряд предложений жителей Октябрьска будут включены в Народную программу партии "Единая Россия".

Отдельно губернатор встретился со Светланой Никитиной. Жительница Октябрьска обращалась ранее к главе региона в мессенджере МАХ по вопросу благоустройства территории двора по адресу Больничный переулок, 12. "Наш двор с 2017 года находится в программе по благоустройству. Обращались неоднократно к администрации, но даты передвигают, работы так и не проводят", — сказала жительница. Вячеслав Федорищев поставил главе Октябрьска Владимиру Ревину задачу провести благоустройство территории в этом году.

Итоги рабочей поездки в Октябрьск были подведены 18 мая на оперативном совещании Правительства Самарской области, в ходе которого губернатор дал ряд поручений.