Число сотрудников регионального правительства Вячеслав Федорищев сократит на 20%

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Штатная численность органов исполнительной власти Самарской области сократится на 20% до конца текущего года. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона.

Такое решение принято в целях повышения устойчивости и сбалансированности бюджета в условиях внешних вызовов и текущих экономических процессов, а также - для повышения эффективности работы.

"По своей сути сейчас мы занимаемся внутренней эффективностью, внедряем новые инструменты цифровизации, которые существенным образом влияют на повышение качества, следуем приоритетам: безусловному исполнению указов президента России, его поручений, а также правительства России, поддержке специальной военной операции, семей участников-героев, а также выполнению социальной функции государства. Процесс болезненный. Начинаем с себя", - заявил Вячеслав Федорищев.

Соответствующий указ о сокращении численности государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Самарской области губернатор подписал в тот же день. Оптимизация кадровой структуры будет реализована за счет цифровизации процессов, внедрения решений на основе искусственного интеллекта и повышения общей производительности труда. Это позволит сократить рутинную нагрузку, ускорить принятие решений и повысить качество государственных услуг.
В качестве пилотных определены три ведомства, которым в ближайшие два месяца предстоит пройти этот путь. В их число вошли администрация губернатора, министерство финансов и министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

"Мы работаем не с увольнением людей, а с внутренней эффективностью. Внимательно посмотрев на процессы, мы каждому дадим возможность продолжить свой профессиональный путь в периметре правительства Самарской области, муниципальных образований. Никого не оставим, никто не потеряет в условиях труда, но эффективность повысим и предоставим всем возможность профессионально развиваться".
Таким образом, ни один сотрудник не останется без работы. Всем будет предложен новый карьерный трек - с возможностью переквалификации, обучения современным цифровым компетенциям и перехода на более востребованные и перспективные позиции.

Все статьи расходов подлежат приоритизации с учетом внешних вызовов и текущей ситуации по исполнению бюджета - каждый рубль должен быть эффективен вдвойне. Именно для этого в ежедневном режиме работает Комиссия по мобилизации доходов консолидированного бюджета Самарской области. Работа ведется в тесном взаимодействии с муниципальными образованиями.

"Мы с вами живем в режиме, где у нас нет излишков. Но мы продолжаем работать над внутренней эффективностью в целях обеспечения сбалансированности бюджета. Поэтому, когда минфин запрашивает ваши предложения, вы не должны давать ответ "сами принимайте решения" - с такими подходами руководители с нами работать не будут. Занимайтесь внутренней эффективностью", - обратился губернатор к руководителям министерств и главам муниципальных образований региона.

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

