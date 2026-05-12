Число сотрудников регионального правительства Вячеслав Федорищев сократит на 20%

Штатная численность органов исполнительной власти Самарской области сократится на 20% до конца текущего года. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона.

Такое решение принято в целях повышения устойчивости и сбалансированности бюджета в условиях внешних вызовов и текущих экономических процессов, а также - для повышения эффективности работы.

"По своей сути сейчас мы занимаемся внутренней эффективностью, внедряем новые инструменты цифровизации, которые существенным образом влияют на повышение качества, следуем приоритетам: безусловному исполнению указов президента России, его поручений, а также правительства России, поддержке специальной военной операции, семей участников-героев, а также выполнению социальной функции государства. Процесс болезненный. Начинаем с себя", - заявил Вячеслав Федорищев.

Соответствующий указ о сокращении численности государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Самарской области губернатор подписал в тот же день. Оптимизация кадровой структуры будет реализована за счет цифровизации процессов, внедрения решений на основе искусственного интеллекта и повышения общей производительности труда. Это позволит сократить рутинную нагрузку, ускорить принятие решений и повысить качество государственных услуг.

В качестве пилотных определены три ведомства, которым в ближайшие два месяца предстоит пройти этот путь. В их число вошли администрация губернатора, министерство финансов и министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

"Мы работаем не с увольнением людей, а с внутренней эффективностью. Внимательно посмотрев на процессы, мы каждому дадим возможность продолжить свой профессиональный путь в периметре правительства Самарской области, муниципальных образований. Никого не оставим, никто не потеряет в условиях труда, но эффективность повысим и предоставим всем возможность профессионально развиваться".

Таким образом, ни один сотрудник не останется без работы. Всем будет предложен новый карьерный трек - с возможностью переквалификации, обучения современным цифровым компетенциям и перехода на более востребованные и перспективные позиции.

Все статьи расходов подлежат приоритизации с учетом внешних вызовов и текущей ситуации по исполнению бюджета - каждый рубль должен быть эффективен вдвойне. Именно для этого в ежедневном режиме работает Комиссия по мобилизации доходов консолидированного бюджета Самарской области. Работа ведется в тесном взаимодействии с муниципальными образованиями.

"Мы с вами живем в режиме, где у нас нет излишков. Но мы продолжаем работать над внутренней эффективностью в целях обеспечения сбалансированности бюджета. Поэтому, когда минфин запрашивает ваши предложения, вы не должны давать ответ "сами принимайте решения" - с такими подходами руководители с нами работать не будут. Занимайтесь внутренней эффективностью", - обратился губернатор к руководителям министерств и главам муниципальных образований региона.