Число сотрудников регионального правительства Вячеслав Федорищев сократит на 20%

Штатная численность органов исполнительной власти Самарской области сократится на 20% до конца текущего года. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона.
Такое решение принято в целях повышения устойчивости и сбалансированности бюджета в условиях внешних вызовов и текущих экономических процессов, а также - для повышения эффективности работы.
"По своей сути сейчас мы занимаемся внутренней эффективностью, внедряем новые инструменты цифровизации, которые существенным образом влияют на повышение качества, следуем приоритетам: безусловному исполнению указов президента России, его поручений, а также правительства России, поддержке специальной военной операции, семей участников-героев, а также выполнению социальной функции государства. Процесс болезненный. Начинаем с себя", - заявил Вячеслав Федорищев.
Соответствующий указ о сокращении численности государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Самарской области губернатор подписал в тот же день. Оптимизация кадровой структуры будет реализована за счет цифровизации процессов, внедрения решений на основе искусственного интеллекта и повышения общей производительности труда. Это позволит сократить рутинную нагрузку, ускорить принятие решений и повысить качество государственных услуг.
В качестве пилотных определены три ведомства, которым в ближайшие два месяца предстоит пройти этот путь. В их число вошли администрация губернатора, министерство финансов и министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.
"Мы работаем не с увольнением людей, а с внутренней эффективностью. Внимательно посмотрев на процессы, мы каждому дадим возможность продолжить свой профессиональный путь в периметре правительства Самарской области, муниципальных образований. Никого не оставим, никто не потеряет в условиях труда, но эффективность повысим и предоставим всем возможность профессионально развиваться".
Таким образом, ни один сотрудник не останется без работы. Всем будет предложен новый карьерный трек - с возможностью переквалификации, обучения современным цифровым компетенциям и перехода на более востребованные и перспективные позиции.
Все статьи расходов подлежат приоритизации с учетом внешних вызовов и текущей ситуации по исполнению бюджета - каждый рубль должен быть эффективен вдвойне. Именно для этого в ежедневном режиме работает Комиссия по мобилизации доходов консолидированного бюджета Самарской области. Работа ведется в тесном взаимодействии с муниципальными образованиями.
"Мы с вами живем в режиме, где у нас нет излишков. Но мы продолжаем работать над внутренней эффективностью в целях обеспечения сбалансированности бюджета. Поэтому, когда минфин запрашивает ваши предложения, вы не должны давать ответ "сами принимайте решения" - с такими подходами руководители с нами работать не будут. Занимайтесь внутренней эффективностью", - обратился губернатор к руководителям министерств и главам муниципальных образований региона.
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит