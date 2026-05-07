Вячеслав Федорищев поздравил жителей с Днем создания Вооруженных Сил РФ

В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем создания Вооруженных Сил РФ.

"Сегодня, когда Российская Армия защищает национальные интересы страны и безопасность наших граждан, решая поставленные Верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным задачи в зоне специальной военной операции, этот праздник приобретает особое значение", - отметил глава региона.

Он добавил: каждый день защитники Отечества проявляют мужество, профессионализм, верность присяге и готовность к самопожертвованию - качества, которые во все времена отличали наших воинов.

"В последние годы Вооруженные Силы обрели колоссальный боевой опыт. Это касается как взаимодействия всех видов и родов войск, так и современной тактики, оперативного искусства. Героизм и стойкость солдат, офицеров и генералов, самоотверженный труд работников оборонно-промышленного комплекса, других секторов экономики, социальная поддержка, которую оказывает государство участникам и ветеранам СВО, их близким, - все это делает нашу армию и флот неодолимой силой, надежным щитом страны, гарантом ее суверенитета, безопасности и свободного развития", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

"Дорогие друзья, искренне благодарю вас за ратный труд, преданность нашей Отчизне, готовность до конца выполнить свой долг по защите Родины. Спасибо нашим ветеранам, чей опыт и знания лежат в основе сегодняшних достижений Вооруженных Сил России. Огромная признательность семьям военных, разделяющих с ними все тяготы и невзгоды службы. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в учебе и в бою. А всем жителям Самарской области - мира, стабильности и счастливой жизни на родной земле!" - заключил губернатор.