16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов отраслей связи с Днем радио Вячеслав Федорищев поздравил жителей с Днем создания Вооруженных Сил РФ Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий В Самаре на оперативном совещании рассмотрели обращения граждан Вячеслав Федорищев поручил структурировать работу градостроительного блока

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил жителей с Днем создания Вооруженных Сил РФ

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 89
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем создания Вооруженных Сил РФ.

"Сегодня, когда Российская Армия защищает национальные интересы страны и безопасность наших граждан, решая поставленные Верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным задачи в зоне специальной военной операции, этот праздник приобретает особое значение", - отметил глава региона.

Он добавил: каждый день защитники Отечества проявляют мужество, профессионализм, верность присяге и готовность к самопожертвованию - качества, которые во все времена отличали наших воинов.

"В последние годы Вооруженные Силы обрели колоссальный боевой опыт. Это касается как взаимодействия всех видов и родов войск, так и современной тактики, оперативного искусства. Героизм и стойкость солдат, офицеров и генералов, самоотверженный труд работников оборонно-промышленного комплекса, других секторов экономики, социальная поддержка, которую оказывает государство участникам и ветеранам СВО, их близким, - все это делает нашу армию и флот неодолимой силой, надежным щитом страны, гарантом ее суверенитета, безопасности и свободного развития", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

"Дорогие друзья, искренне благодарю вас за ратный труд, преданность нашей Отчизне, готовность до конца выполнить свой долг по защите Родины. Спасибо нашим ветеранам, чей опыт и знания лежат в основе сегодняшних достижений Вооруженных Сил России. Огромная признательность семьям военных, разделяющих с ними все тяготы и невзгоды службы. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в учебе и в бою. А всем жителям Самарской области - мира, стабильности и счастливой жизни на родной земле!" - заключил губернатор.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31