Константин Титов перестал работать советником губернатора Самарской области

Состав советников губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева изменился. Из него исключили бывшего главу региона Константина Титова. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства в понедельник, 27 апреля.

"Константин Алексеевич перестал работать моим советником, но мы продолжаем взаимодействие в рамках Общественной палаты. Благодарю вас за ту большую работу, можно сказать, наставническую, которую вы полтора года вместе со мной, вместе с членами правительства ведете", — сказал Вячеслав Федорищев.

Затем губернатор вручил Константину Титову почетный знак "За заслуги в наставничестве".