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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев: "Беспилотники атаковали несколько промышленных предприятий, есть пострадавшие"

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на среду, 10 июня, Самарская области подверглась массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ. Как сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в мессенджере МАХ, вражеские БПЛА атаковали промышленные предприятия.

Фото: сгенерировано нейросетью

"Силами ПВО и мобильных боевых групп сбито несколько десятков БПЛА. К сожалению, в результате атаки зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях. На местах работают оперативные службы. Пострадали трое жителей региона. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Внимание! Угроза атаки сохраняется — будьте осторожны", - предупредил губернатор.

Он также напомнил, что действует запрет на публикацию фото и видео с места атаки БПЛА.  В случае обнаружения обломков БПЛА следует незамедлительно обратиться по номеру 112.

Напомним, в ночь на среду в Самарской области объявили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА. Позже ракетную опасность отменили

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