В Самарской области объявлена опасность атаки ракет и БПЛА

В среду, 10 июня, в Самарской области объявлена ракетная опасность. Предупреждение действует с 5:45. Об этом сообщает РСЧС Самарской области.

С 2:00 в регионе объявлена беспилотная опасность. Аэропорт "Курумоч" закрыт на прием и выпуск воздушных судов.

По сообщениям очевидцев, более десятка взрывов были слышны над Новокуйбышевском.