Жителя Чапаевска судят за нападение с ножом на родного брата

В Чапаевске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на убийство родного брата. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение о покушении на убийство, сообщает надзорное ведомство.

События развернулись в мае 2026 года. Два брата проводили время в компании друзей и употребляли спиртные напитки. Постепенно между родственниками нарастало напряжение и бытовая ссора переросла в конфликт, а затем и в драку.

В разгар потасовки обвиняемый схватил со стола нож и нанес брату удар в грудь в область сердца. Находившиеся рядом очевидцы сумели остановить агрессора и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Уголовное дело полностью сформировано и направлено в Чапаевский городской суд для рассмотрения по существу.