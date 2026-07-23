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Преступления Происшествия

Жителя Чапаевска судят за нападение с ножом на родного брата

ЧАПАЕВСК. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на убийство родного брата. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение о покушении на убийство, сообщает надзорное ведомство.

События развернулись в мае 2026 года. Два брата проводили время в компании друзей и употребляли спиртные напитки. Постепенно между родственниками нарастало напряжение и бытовая ссора переросла в конфликт, а затем и в драку.

В разгар потасовки обвиняемый схватил со стола нож и нанес брату удар в грудь в область сердца. Находившиеся рядом очевидцы сумели остановить агрессора и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Уголовное дело полностью сформировано и направлено в Чапаевский городской суд для рассмотрения по существу.

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