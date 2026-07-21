В Тольятти накрыли преступную группу, похищавшую деньги у пожилых людей

В Тольятти полицейские пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на дистанционных хищениях денежных средств у пожилых граждан, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

На днях правоохранители при силовой поддержке сотрудников ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Самарской области задержали на территории Тольятти пятерых подозреваемых в мошенничествах, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Одного из участников преступной группы задержали в аэропорту при попытке вылететь в другой регион.

Подозреваемых в возрасте от 17 до 31 года доставили для разбирательства в отдел полиции. В ходе обысков по местам жительства злоумышленников изъяты ноутбуки, автотранспортные средства, счетчик банкнот, банковские карты, сим-карты, мобильные устройства, а также часть похищенных денежных средств в размере 1,3 млн рублей.

По версии оперативников, подозреваемые совершили мошенничества в отношении как минимум 9 пожилых людей, проживающих в Тольятти. Добычей стала сумма более 2 млн рублей.

Всем пострадавшим на телефон поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками силовых структур и под предлогом сохранности денег принуждали переводить их на "безопасные счета" либо убеждали пенсионеров, что их родные попали в беду и для их спасения необходимо передать наличные курьеру, который приезжал к пенсионерам домой.

По версии оперативников, задержанные при совершении мошенничеств, действовали в составе организованной группы с устойчивым распределением ролей и обязанностей. По словам одного из задержанных, он выполнял функции регионального представителя, а кураторов и курьера подобрал из круга своих приятелей. Он же в начале текущего года нашел в сети Интернет информацию о преступном заработке и внес "работодателю" депозит в размере около 1,5 тысяч долларов за получение доступа к закрытому каналу в мессенджере, в котором размещалась информация о потерпевших, месте, адресе и дате предполагаемой передачи денег. После получения таких сведений участники группы распределяли роли и координировали дальнейшие противоправные действия.

Злоумышленники оставляли себе от 5 до 13 процентов от вырученных преступным путем средств, а остальное переводили в виртуальную валюту и направляли "работодателю".

По словам подозреваемых, по такой схеме им удалось обмануть несколько десятков пожилых людей. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных и возможных потерпевших на территории соседних регионов.

Следователи Автозаводского района возбуждили девять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере". Расследование продолжается. В отношении одного из задержанных 2008 года рождения избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Его сообщники заключены под стражу.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление возможных соучастников и всех обстоятельств произошедшего.