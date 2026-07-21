В Тольятти накрыли преступную группу, похищавшую деньги у пожилых людей

В Тольятти полицейские пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на дистанционных хищениях денежных средств у пожилых граждан, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
На днях правоохранители при силовой поддержке сотрудников ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Самарской области задержали на территории Тольятти пятерых подозреваемых в мошенничествах, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Одного из участников преступной группы задержали в аэропорту при попытке вылететь в другой регион.
Подозреваемых в возрасте от 17 до 31 года доставили для разбирательства в отдел полиции. В ходе обысков по местам жительства злоумышленников изъяты ноутбуки, автотранспортные средства, счетчик банкнот, банковские карты, сим-карты, мобильные устройства, а также часть похищенных денежных средств в размере 1,3 млн рублей.
По версии оперативников, подозреваемые совершили мошенничества в отношении как минимум 9 пожилых людей, проживающих в Тольятти. Добычей стала сумма более 2 млн рублей.
Всем пострадавшим на телефон поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками силовых структур и под предлогом сохранности денег принуждали переводить их на "безопасные счета" либо убеждали пенсионеров, что их родные попали в беду и для их спасения необходимо передать наличные курьеру, который приезжал к пенсионерам домой.
По версии оперативников, задержанные при совершении мошенничеств, действовали в составе организованной группы с устойчивым распределением ролей и обязанностей. По словам одного из задержанных, он выполнял функции регионального представителя, а кураторов и курьера подобрал из круга своих приятелей. Он же в начале текущего года нашел в сети Интернет информацию о преступном заработке и внес "работодателю" депозит в размере около 1,5 тысяч долларов за получение доступа к закрытому каналу в мессенджере, в котором размещалась информация о потерпевших, месте, адресе и дате предполагаемой передачи денег. После получения таких сведений участники группы распределяли роли и координировали дальнейшие противоправные действия.
Злоумышленники оставляли себе от 5 до 13 процентов от вырученных преступным путем средств, а остальное переводили в виртуальную валюту и направляли "работодателю".
По словам подозреваемых, по такой схеме им удалось обмануть несколько десятков пожилых людей. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных и возможных потерпевших на территории соседних регионов.
Следователи Автозаводского района возбуждили девять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере". Расследование продолжается. В отношении одного из задержанных 2008 года рождения избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Его сообщники заключены под стражу.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление возможных соучастников и всех обстоятельств произошедшего.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках