Житель Самарской области оштрафован за СМС бывшей супруге

На фоне затянувшихся неприязненных отношений 43‑летний житель Новокуйбышевска отправил экс-супруге СМС с оскорбительными словами, сообщает региональная прокуратура.

Экспертная оценка подтвердила, что высказывания в сообщении унижают честь и достоинство адресата.

В результате разбирательства суд признал мужчину виновным по статье об оскорблении (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ) и назначил административное наказание — штраф в размере 3 тыс. рублей.